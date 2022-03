Gli automobilisti che circolano sulle strade e sulle autostrade sono sempre chiamati a rispettare sia la distanza di sicurezza, sia i limiti di velocità imposti. E questo sia per la propria sicurezza, e per quella altrui, sia per evitare poi multe salate.

Perché quando l’autovelox al passaggio del veicolo rileva una velocità superiore a quella consentita, la multa è inevitabile. Ma detto questo, l’autovelox controlla solo l’eventuale eccesso di velocità? Oppure si rischiano pure altre sanzioni oltre a quelle relative e strettamente legate alle violazioni al Codice della Strada?

Non tutti sanno che l’autovelox non serve solo per le multe per eccesso di velocità ma anche per questi controlli incrociati

La domanda è d’obbligo in quanto, dal punto di vista legislativo, dalla targa rilevata dall’autovelox si potrebbero effettuare del controlli incrociati. Anche su altri aspetti legati proprio alla regolarità del veicolo.

Per esempio, grazie alla targa si potrebbe controllare non solo se il veicolo risulta essere in regola con l’RC auto obbligatoria. Ma anche con la revisione periodica. Il che significa che l’automobilista, in caso di mezzo non in regola, oltre alla multa recapitata a casa rischierebbe pure altre sanzioni. E pure il sequestro del veicolo, se questo è senza assicurazione.

Si può controllare revisione ed RC auto partendo dalla targa rilevata per eccesso di velocità?

In altre parole, e per quanto detto, per il controllo della revisione e dell’RC auto obbligatoria sulla carta non servirebbe per forza il poliziotto che ferma l’automobilista su strada. In quanto partendo dalla targa che è stata rilevata per eccesso di velocità sarebbe davvero molto semplice andare a controllare proprio la regolarità sull’RC auto, e sulla revisione periodica. Questo grazie alle banche dati che sono costantemente aggiornate.

Non tutti sanno che l’autovelox non serve solo per le multe. E quanto detto è vero. In quanto c’è ai sensi di legge la norma che permetterebbe di controllare RC auto e la revisione attraverso i controlli incrociati. Proprio ai fini dell’accertamento. Ed anche partendo dalla targa acquisita con l’autovelox. Pur tuttavia, ad oggi mancano i decreti attuativi.

Il che significa che, in concreto, al momento l’autovelox è un sistema di rilevamento omologato solo per rilevare l’eccesso di velocità. Ragion per cui non può essere utilizzato per altri scopi. Ma se in futuro dovessero essere emanati i decreti di attuazione, l’autovelox di conseguenza si trasformerebbe in un potentissimo sistema di accertamento della regolarità dei veicoli che circolano sulle strade.