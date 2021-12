Nei cassetti delle nostre cucine sembrano accumularsi enormi quantità di oggetti strani che tiriamo fuori molto raramente e che in realtà non fanno altro che occupare inutilmente spazio. Quante volte all’anno utilizziamo l’arricciaburro? O lo snocciolatore di ciliegie?

Tra gli utensili imprescindibili che ogni italiano ha in cucina c’è la rotella della pizza. Ma anche se torna molto utile durante le serate con gli amici, la rotella della pizza potrebbe sembrare un altro di quegli utensili monouso che prendono polvere nei cassetti per la maggior parte del tempo. Ma in realtà non è così, perché se utilizziamo la fantasia possiamo mettere al lavoro la nostra rotella della pizza anche per un’altra funzione utilissima, che ci farà risparmiare tempo in cucina. Vediamo di che cosa si tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non tutti sanno che la rotella per la pizza ha un altro uso utilissimo in cucina che ci fa risparmiare tempo senza sporcare nulla

Ma di quale uso alternativo stiamo parlando? Semplicissimo: la rotella per tagliare la pizza può tornare molto utile quando siamo alle prese con le erbe aromatiche da sminuzzare. Quante volte abbiamo rischiato di tagliarci o ci siamo sentiti frustrati perché un ciuffetto di prezzemolo non ne voleva sapere di sminuzzarsi alla perfezione? Non occorre mettere le nostre dita a rischio: possiamo usare la rotella per la pizza. Non tutti sanno che la rotella per la pizza ha un altro uso utilissimo in cucina che ci fa risparmiare tempo senza sporcare nulla. Addio alle ingombranti mezzelune che occupano troppo spazio in lavastoviglie, basta una semplice rotella per la pizza per sminuzzare le erbe aromatiche senza incidenti e in pochi secondi. Ma non è finita qui: la rotella della pizza ha anche altri usi utilissimi.

Utilizziamo lo stesso trucco per sminuzzare zenzero, aglio e cipolla

La rotella della pizza può tornare molto utile anche quando dobbiamo tagliare degli ingredienti molto finemente, e abbiamo difficoltà a farlo con un coltello. Per esempio, è perfetta per affettare finemente aglio o cipolla per un soffritto sopraffino. Ideale anche per sminuzzare lo zenzero, che mette seriamente a rischio le nostre dita quando usiamo un coltello a causa della sua consistenza più dura.

Finalmente non dovremo più relegare la rotella per affettare la pizza in un cassetto a prendere polvere in attesa della prossima cena tra amici, ma potremo utilizzarla ogni giorno per semplificarci la vita in cucina.

Approfondimento

Il trucco semplicissimo per non far attaccare il budino allo stampo e avere un dolce sempre perfetto