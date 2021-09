Essere sempre curati, in forma, eleganti è l’obiettivo comune di questi ultimi anni. Aspetto fisico, che supera quello caratteriale, come miglior biglietto da visita da esibire ad un appuntamento.

Ma alcuni trattamenti, che possono sembrare all’inizio innocui, possono rilevarsi davvero pericolosi nel lungo andare. Uno di questi, molto in voga negli ultimi tempi, è il ricorrere a trattamenti estetici alle unghie. Non tutti sanno che la probabilità di contrarre il cancro aumenta applicando lo smalto semipermanente.

Per l’applicazione di quest’ultimo è necessario inserire le mani, più volte, in un macchinario che, per l’asciugatura, usa raggi ultravioletti.

Il nostro organo più grande è costantemente in pericolo

Come è stato detto e ridetto la pelle va salvaguardata dai raggi solari durante l’estate applicando creme con filtri adeguati. Ma questo pericolo si corre anche durante le altre stagioni dell’anno.

I raggi ultravioletti sono, ad esempio, pericolosi anche durante una settimana bianca e, appunto, anche in una seduta dall’estetista (solarium). I danni alla pelle vanno dalla perdita di tonicità e brillantezza fino ai ben più gravi melanomi. Oramai tutti i professionisti nel campo della dermatologia considerano un fattore di rischio tumorale la smodata esposizione ai raggi UV.

Ma come sono collegati raggi ultravioletti e smalti per le unghie?

Quando vengono pennellati sulle mani delle signore queste resine sono liquefatte e per renderle solide vanno esposte in speciali forni. Le forti e concentrate radiazioni fanno si che la vernice degli smalti permanenti e semipermanenti si solidifichi in pochi minuti. Ma nel frattempo tutto il dorso della mano è esposto allo stesso modo al “bombardamento” costante di questi pericolosi raggi.

Per fortuna, come per i solarium, anche per fa ricostruzione unghie si trovano soluzioni che abbassano questi rischi. I macchinari di ultima generazione per l’asciugatura emanano radiazioni ben più basse delle sue antenate.

Inoltre, la disposizione a “U” della lampada interna garantisce un’esposizione ai raggi soltanto alle unghie, salvaguardando dorsi e dita delle mani. Se il centro estetico è sprovvisto di questi forni moderni, si consiglia l’uso di creme solari ad alto fattore protettivo o l’uso di guanti senza dita specifici.

Visto il diffondersi a macchia d’olio di questi centri specializzati in unghie, il suggerimento è quello di informarsi prima sulla professionalità dei dipendenti. Il voler risparmiare a volte può essere davvero pericoloso per la nostra salute.