WhatsApp è il servizio di messaggistica più amato dagli italiani. Ogni giorno è possibile inviare numerosi messaggi, video e foto. Inoltre, permette di effettuare videochiamate a costo zero. Ma è anche quello che riserva molte insidie. Infatti, non tutti sanno che la foto sul profilo WhatsApp è pericolosa e bisogna nasconderla, sbaglia chi non lo fa. È fondamentale, impostare le opzioni per la privacy che proteggono dagli sguardi indiscreti. Vediamo come fare per proteggere i nostri dati.

Tra le opzioni della privacy, la più importante riguarda l’immagine del profilo. Infatti, bisogna prestare molta attenzione, perché si rischia di mettere a disposizioni le foto a chiunque possegga il numero telefonico. Quindi, anche ai contatti che non sono presenti nella nostra rubrica.

Questo espone a rischi notevoli, si pensi che qualsiasi individuo potrà acquisire foto e utilizzarle per scopi illeciti.

Sui social network ci sono numerosi profili fake creati per truffare o denigrare le persone ignare di tutto.

Ma come fare per proteggersi?

Proteggere il proprio profilo è semplicissimo, bastano poche mosse. La prima cosa da fare è accedere alle impostazione dell’applicazione. Poi, selezionare la voce “account” e la voce “privacy”.

Infine, cercare la voce “immagine del profilo” e si potrà scegliere le seguenti opzioni: i miei contatti, tutti o nessuno.

Logicamente l’opzione “tutti” è sconsigliata. È preferibile optare per “i miei contatti”. Questa opzione permette di far visualizzare la foto ai contatti presenti nella rubrica telefonica. Infine, l’opzione “nessuno” permette di non far visualizzare le foto a nessuno.

Un’altra attenzione da fare riguarda il tipo di fotografia da inserire sul profilo. Se si vuole restare anonimi è preferibile optare per una foto che ritrae paesaggi o cose. Evitare in assoluto foto che ritraggono i propri bambini. Oggi, è molto facile, attraverso i social network, entrare in possesso di foto e numero telefonico.