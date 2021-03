Durante questi ultimi periodi di pandemia la voglia di cucinare tutti quegli alimenti golosi ai quali siamo affezionati è cresciuta a dismisura. Ecco perché, in questo articolo, parleremo di un metodo semplice ed economico per cuocere il pane proprio come in un panificio professionale. Vediamo allora il perché non tutti sanno che grazie a questo trucco è possibile cuocere il pane in modo eccezionale.

Il pentolino d’acqua bollente

Per poter ottenere un pane soffice e cotto meglio basterà usare questo semplice trucco: aggiungere nei primi minuti di cottura un pentolino di acqua bollente nel forno. Ma vediamo allora assieme quali sono i motivi del perché si dovrebbe seguire questo consiglio.

Il vapore sprigionato dall’acqua rende umida la superficie del pane, che così non sviluppa subito la crosta, favorendo la crescita della pasta nel forno. Grazie a questo, il pane che ne otterremo, sarà più soffice, più leggero e ancora più digeribile. La formazione in seguito della crosta permette poi al calore di penetrare meglio e rende la cottura più veloce. Ma non solo. Il vapore che si sarà creato all’interno del forno, essendo più denso dell’aria, veicolerà meglio il calore consentendo una cottura omogenea e completa.

Un metodo alternativo

Non tutti quindi sanno che grazie a questo trucco è possibile cuocere il pane in modo eccezionale, questa però non è l’unica tecnica. Esistono infatti anche altri due metodi molto semplici per poter sfruttare il vapore nella cottura del pane. Alcuni panettieri infatti vanno a formare con uno spruzzino grandi quantità di vapore dentro il forno. In modo che, oltre ad avere tutti i vantaggi sopra descritti, riescono a rendere la superficie del pane più lucida e gradevole all’aspetto.

Infine, è anche possibile l’utilizzo del Dutch oven (casseruola di ghisa), una particolare tecnica di cottura in pentola dove il vapore sprigionato dal pane non fuoriesce e permette così al calore di cuocere la pasta più a fondo. Se si è ancora interessati all’argomento, ecco un interessante articolo del quale consigliamo la lettura: pane e pizza in pochissimo tempo, come accelerare la lievitazione dell’impasto.