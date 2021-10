Ognuno di noi ha vissuto sicuramente dei momenti in cui abbiamo esclamato: “voglio essere rimborsato!”. Vestiti comprati in saldo ma difettosi, treni in ritardo che ci fanno perdere una coincidenza, assicurazione auto che non risarcisce o WI FI lentissimo. Non tutti sanno che è possibile fare reclamo per tutte queste spiacevoli situazioni di vita quotidiana.

Prima di andare nel dettaglio vediamo gli step da seguire per protestare.

Per prima cosa, la più semplice, contattare il servizio clienti cercando, con pazienza, di spiegare il problema e cercare una soluzione rapida. Se questo non funziona esistono dei moduli di reclamo scaricabili sia dai siti delle aziende sia dal sito dell’Unione Nazionale Consumatori. Una volta compilato va rispedito per mail o raccomandata. Ultima possibilità, se le altre non hanno portato a risultati, è la via legale. Un risarcimento alto e le nostre motivazioni valide devono darci il coraggio di procedere usufruendo di un avvocato.

Esempi ce ne sarebbero talmente tanti che non basterebbe questo articolo, andiamo a vedere quelli più consueti nel mondo dello shopping, telefonia, viaggi e assicurazioni.

Shopping

Succede spesso, soprattutto in periodo di saldi, di incappare in imprevisti spiacevoli.

Merce non arrivata: compriamo sempre più spesso online, ma potrebbe non arrivare l’acquisto. Annullare l’addebito e richiedere, presentando il pagamento, il rimborso sono le azioni da compiere.

100% della spesa: se acquistiamo un capo a prezzo pieno e lo restituiamo quando è in saldo, il negoziante deve rimborsarci con l’importo che abbiamo pagato.

Telefonia e Internet

Le tante possibilità di abbonamenti e le continue promozioni possono portare anche a situazioni negative, ecco come difendere i nostri soldi.

Era gratuito: se l’operatore telefonico ci propone il pagamento di un servizio che, successivamente, scopriamo essere gratis possiamo fare ricorso usando anche la sola pubblicità dell’offerta.

WI FI lento: si può richiedere un indennizzo se la rete è più lenta di quello pattuito; attenzione che il tutto sia previsto nel contratto.

Modem: si può decidere di utilizzare il modem che uno vuole. Se è presente un contratto, basterà restituirlo per usufruire di una rescissione gratis.

Viaggi

Diminuita la pandemia siamo tornati anche a viaggiare, ma con i vecchi problemi consueti.

Volo perso: se non veniamo avvisati della cancellazione almeno 14 giorni prima la compagnia, a seconda della tratta, dovrà risarcirci, sostenendoci le spese dell’eventuale alloggio. Se il volo è perso per causa nostra o eventi eccezionali non ci spetterà nulla.

Treno ritardatario: a seconda del ritardo che subiamo per arrivare alla nostra destinazione, tutti i Freccia prevedono un bonus di almeno il 25% sull’acquisto di un nuovo biglietto.

Assicurazione

Loro ci tutelano ma noi dobbiamo conoscere i diritti per tutelarci da loro.

Mancato pagamento: in caso di incidente e fatte le dovute constatazioni e calcoli, l’assicurazione dovrà pagare entro un mese dalla denuncia.

Pentimento: se stipuliamo una polizza online, disponiamo di 14 giorni di tempo X recedere. Inoltre se in questo lasso non abbiamo ricevuto l’informativa, abbiamo un anno per richiederlo, leggerlo e recedere senza tirar fuori in euro.

Disdetta: presentando la copia del recesso inviato, possiamo essere rimborsati di tutto quello che, nel frattempo, ci è stato addebitato in più.