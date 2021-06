Come tutti sanno i pomodori sono ortaggi protagonisti del nostro orto nel periodo estivo e, se curati bene, si può avere una produzione prolungata ed abbondante.

In questi mesi non possiamo farne a meno, sono perfetti da abbinare ad ogni pietanza estiva dandoci un gusto unico e rinfrescante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Non tutti sanno che basta solo 1 semplice trucco per ottenere pomodori grandi e succosi dalla coltivazione della nostra pianta

Si tratta della scacchiatura, una procedura molto semplice che richiede veramente pochi minuti, infatti non serve essere dotati di pollice verde per effettuarla.

È semplicemente una tecnica di potatura da effettuare asportando i germogli che si trovano tra il fusto principale e l’ascella dei rami laterali.

Uno dei problemi che solitamente si hanno dalla produzione di pomodori del nostro orto sta nella dimensione molto ridotta che presentano i frutti.

La quantità dei pomodori prodotti e le loro dimensioni sono in qualche modo correlati, infatti più la pianta fa i frutti e più piccoli questi saranno.

Proprio per questo motivo andremo a togliere i germogli ascellari che creerebbero nuovi fusti non necessari, in quanto renderebbero solamente la massa vegetativa eccessiva.

Le bacche che crescono sui fusti laterali sono semplici da riconoscere: presentano dimensioni ridotte e tardano a maturare a causa della mancanza di nutrizione.

Per effettuare un lavoro ottimale dovremo guardare attentamente la nostra pianta di pomodoro, così potremo eliminare tutti i germogli ascellari.

Basterà prendere il germoglio con le dita ed effettuare un movimento deciso verso l’esterno, eviteremo così strappi ed eventuali lesioni al tronco.

Non tutti sanno che basta solo 1 semplice trucco per ottenere pomodori grandi e succosi dalla coltivazione della nostra pianta, è incredibile.

Ulteriori informazioni

Per svilupparsi rigogliosa, la pianta ha bisogno di sostegni, come canne di bambù o pali, e pian piano che questa cresce, deve essere legata al sostegno.

Tagliare costantemente le femminelle è importante anche perché favoriremo una fruttificazione di qualità ed anticipata del pomodoro.

Approfondimento

Molti stanno piantando questo bulbo vicino alla pianta dei pomodori e il motivo è davvero straordinario