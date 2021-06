Una corretta alimentazione favorisce il nostro benessere ed è sufficiente fare attenzione sugli alimenti per migliorare lo stile di vita. Non tutti sanno che basta aggiungere questo ingrediente ai pasti per abbassare la pressione, il colesterolo, diabete e favorire la salute delle ossa. Si tratta dei semi, che sono un concentrato nutrizionale da aggiungere facilmente a fritture, zuppe, al pane e alle insalate.

I semi contengono nutrimenti che supportano muscoli, ossa, cuore, cervello e favoriscono il sistema immunitario. Abbiamo argomentato in quest’articolo come un alimento utilizzato in cucina possiede innumerevoli benefici e assunto ogni mattina ridona vitalità rafforzando il sistema immunitario.

Bisogna precisare che i semi non sono tutti uguali ma quasi tutti hanno delle proprietà benefiche.

I semi sono ricchi di fibre e possono ridurre il rischio di malattie cardiache, diabete di tipo 2, ictus, migliorare la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo.

Il modo semplice per consumare semi è quello di aggiungerlo alle pietanze. Molti semi contengono grassi sani e insaturi, come i grassi Omega-3 importanti per la salute del cuore.

Alcuni contengono il grasso Omega -3 ALA (acido alfa linolenico). I semi di lino, chia e canapa, sono ottimi perché contengono fonti di ALA. Ad esempio, i gusci dei semi di lino contengono ALA, poiché non sono facilmente digeribili, si consiglia di mangiarli macinati. Si possono aggiungere a frullati, nei cereali e nelle insalate.

Ricchi di proteine importanti per il mantenimento muscolare sono i semi di chia e canapa. Contengono nove amminoacidi essenziali per il nostro benessere.

Per aumentare le difese immunitarie ideali i semi di zucca che contengono 1,5 mg di zinco. Invece, i semi di sesamo favoriscono l’apporto di rame e infine i semi di girasole, sesamo e lino, favoriscono l’apporto di folato (vitamina B9). I semi di sesamo contengono anche la vitamina B6 che aiuta a rafforzare gli anticorpi.

Infine, i semi di lino, chia, sesamo e zucca contengono calcio, fosforo e magnesio, nutrienti chiave per la salute delle ossa.