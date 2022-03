Non tutti lo sanno ma possiamo vedere gratuitamente su Internet una delle serie migliori di sempre

Ci sono ormai tantissimi servizi streaming diversi e tante pay TV tra cui scegliere. Da un lato, questa è una cosa positiva, perché ci permette di avere tanta scelta, ma l’altro lato della medaglia è rappresentato dai costi. Infatti, se vogliamo vedere tutte le migliori serie siamo costretti ad iscriverci a tanti diversi abbonamenti e spendere così delle cifre piuttosto alte.

In un contesto come questo, tuttavia, non tutti lo sanno ma possiamo vedere alcune serie senza pagare un euro. Non solo, ma alcune di queste sono di altissima qualità e hanno fatto la storia. Oggi ne conosceremo una che ha avuto un successo planetario e che possiamo vedere in maniera totalmente gratuita.

La leggendaria serie che prosegue da decenni

Oggi conosciamo uno dei più grandi successi dell’animazione giapponese, ovvero One Piece. Questa serie è iniziata nel 1999 e sta ancora proseguendo adesso, con una lunghissima storia che finirà tra qualche anno.

One Piece è l’adattamento dell’omonimo fumetto, che ha avuto un successo fenomenale in tutto il Mondo. Stiamo parlando di quasi mezzo miliardo di fumetti venduti, un record assoluto per il Giappone.

L’adattamento televisivo di One Piece segue esattamente la storia originale, con tutti i suoi personaggi fantastici e i tanti colpi di scena.

La trama racconta di un ragazzo che abita in un mondo fantastico e che sogna di diventare il re dei pirati. Parte quindi dalla sua piccola isoletta alla ricerca di un leggendario tesoro, chiamato appunto One Piece, lasciato dal più grande pirata mai vissuto.

Nel suo viaggio incontrerà tanti amici fidati, che andranno a comporre la sua ciurma, ma anche nemici temibili da sconfiggere.

One Piece è una serie adatta a tutti, pur essendo ufficialmente orientata ad un pubblico di adolescenti. Le avventure dei protagonisti sono ricche di azione, storie di amore e di amicizia, intrighi politici e molto altro. Il mondo di questa serie è estremamente ricco e sfaccettato e questo è il segreto dietro al suo successo.

Come anticipavamo, One Piece si può vedere gratuitamente, utilizzando il servizio streaming Crunchyroll. Si tratta di un servizio specializzato in cartoni giapponesi e in cui si può scegliere se abbonarsi oppure guardare gratuitamente.

In caso si scelga di non abbonarsi, gli episodi interrotti da alcuni passaggi pubblicitari, come succede per la televisione in chiaro. Una bella opportunità che permette di vedere alcune serie eccellenti, come One Piece, decidendo se pagare oppure no.

