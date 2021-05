Ci sono delle preparazioni che sono la base della cucina. Il pan di spagna è uno di questi, nel settore pasticceria. Sono tantissimi, infatti, i dolci e le torte che possiamo preparare variando semplicemente le farciture e le guarnizioni. Dalla classica torta nuziale a base di panna e crema, alle varianti estive con frutta fresca, passando per le più golose con cioccolato o nutella.

Gli ingredienti base per preparare il pan di spagna sono pochi e semplici: zucchero, uova e farina. Molti aggiungono anche il lievito, ma in realtà non è necessario. Sembrerà incredibile e impossibile ma è proprio così. Non tutti lo sanno ma possiamo ottenere un pan di spagna bello alto e sofficissimo anche senza usare il lievito.

L’importante è seguire per bene tutti i passaggi e non avere fretta.

Ricetta pan di spagna senza lievito

La ricetta per realizzare il pan di spagna senza lievito è semplice ed autentica.

Il segreto sta nella lavorazione delle uova. È proprio in questa fase che infatti il dolce incorpora tante bollicine che, durante la cottura, lo fanno aumentare di volume.

Vediamo nel dettaglio come si deve procedere.

Ingredienti

a) 5 uova;

b) 150 gr di zucchero;

c) 150 gr di farina;

d) la scorza grattugiata di mezzo limone.

Procedimento

Lavorare i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un bel composto liscio e cremoso. A parte, montare a neve gli albumi. Devono essere belli sodi. Prima di proseguire, fare una prova: spegnere la frusta elettrica e sollevarla. Il composto attaccato alla frusta deve formare come dei nastri ben compatti che, dopo qualche secondo, possono cadere andandosi ad amalgamare al resto del composto.

Se la prova ha funzionato, incorporare gli albumi alla cremina di zucchero e tuorli. Quindi aggiungere la farina poco per volta e la scorza del limone.

Utilizzare un cucchiaio d’acciaio e fare dei movimenti lenti dal basso verso l’alto.

Versare il composto nello stampo (per queste dosi è perfetta una tortiera di 28 cm di diametro). Mettere in forno preriscaldato e far cuocere a 180°C per 30-35 minuti.

Abbiamo quindi visto che non tutti lo sanno ma possiamo ottenere un pan di spagna bello alto e sofficissimo anche senza usare il lievito.

