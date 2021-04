Amate e utilizzatissime, le patate fanno parte ormai della tradizione gastronomica italiana, pur non avendo origini italiane.

Questo alimento, infatti, proviene da Paesi come il Perù, la Bolivia e il Messico, dove veniva coltivato fin dai tempi della civiltà azteca e incaica. In Italia, la prima apparizione delle patate è avvenuta nella seconda parte del XVI sec. Sembrerebbe, secondo gli ultimi studi in merito, che furono i padri Carmelitani scalzi i veri sostenitori dell’alimento e che insegnarono al popolo come coltivarlo.

Tralasciando il percorso storico, ad oggi possiamo dire che questo tubero commestibile, ottenuto dalle piante della specie Solanum tuberosum, è tra i più utilizzati ed apprezzati al mondo.

Oltre al grande ventaglio di possibili combinazioni e ricette, è importante conoscere anche qualche piccolo segreto o trucchetto della nonna per rendere i piatti semplicemente unici.

Per questo motivo, la Redazione ha scovato un consiglio di cucina a cui non tutti pensano ma che migliorerà significativamente il sapore delle patate. Infatti, non tutti lo sanno ma per avere patate gustose e buone in ogni occasione basta questo il trucchetto semplicissimo.

Come lessarle?

Per molti esperti, far cuocere le patate sbucciandole e quindi eliminando la buccia è un errore. La buccia eviterà alla patata di far assorbire troppo l’acqua durante la cottura.

Inoltre, cuocere le patate con la buccia è importante per non far perdere i nutrienti dell’alimento.

Non solo la polpa, infatti, ma anche la buccia delle patate contiene una notevole quantità di vitamine e sali minerali e vitamine del gruppo C, B e B6. Inoltre, la buccia delle patate è ricca di calcio, zinco, fosforo, potassio, manganese e rame.

Senza contare che dopo la cottura la buccia andrà via più facilmente e la polpa resterà più compatta.

Infine, le patate si mostreranno non solo più sane ma anche con un sapore più deciso. Dunque, è questo il trucchetto semplicissimo che vale la pena provare.

Usi alternativi

Delle patate non si butta via niente ed è per questo che le bucce possono essere utilizzate per tisane e infusi ma anche per creare delle sfiziose chips al forno. Basterà solo condire le bucce con olio, sale e pepe e farle cuocere in forno per una ventina di minuti. Ed ecco che il gioco è fatto.

Ed ecco perché non tutti lo sanno ma per avere patate gustose e buone in ogni occasione basta questo il trucchetto semplicissimo.