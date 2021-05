Molte persone hanno la cattiva abitudine di lasciare oggetti incustoditi in macchina. Questo potrebbe rivelarsi un problema durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature a cui vengono sottoposti.

In alcuni casi, come quello dei dispositivi elettronici, è noto a tutti che è bene evitarlo. Non è così quando si parla di altri oggetti.

Non tutti lo sanno, ma non bisogna assolutamente lasciare questi oggetti in auto al sole

Ebbene sì, non tutti sono a conoscenza che l’innocua presenza di alcuni farmaci nell’auto potrebbe rappresentare un problema. Il calore forte ne può ridurre l’efficacia. Non è un caso che la maggior parte dei produttori farmaceutici raccomandi di conservare la maggior parte dei prodotti ad una temperatura ambiente di 20-25 gradi massimo.

Ma non è solo l’efficacia dei farmaci a ridursi, bensì anche quella delle protezioni solari che, se conservate in un luogo sopra i 25 gradi, rischiano addirittura di degradarsi.

Diverso discorso, ma con lo stesso avvertimento di fondo, è da fare per i contenitori in policarbonato. Una volta riscaldato, questo materiale rilascia nei liquidi una sostanza chiamata Bisfenolo A, potenzialmente nocivo per la salute umana anche se non cancerogeno.

Parlando di oggetti, neanche gli occhiali da sole devono essere dimenticati in macchina. Meglio appuntarseli alla camicia e portarli sempre con sé, se proprio non si ha intenzione di indossarli. Il calore accumulato all’interno dell’abitacolo può danneggiare le montature e, nel caso peggiore, deformarne le lenti.

Se prima di andare ad una festa estiva si lasciano bevande alcoliche nella macchina, una volta aperte e bevute si andrà incontro ad una brutta sorpresa: risulteranno imbevibili a causa del sapore ”marcio”. Il vino rosso potrebbe addirittura andare in aceto.

Esiste davvero un enorme rischio che questi oggetti diventino inutilizzabili

Quindi sarebbe opportuno cercare di non lasciarli in auto o quantomeno aver la precauzione di riporle nel cruscotto o al riparo dal calore e dai raggi solari. Magari parcheggiando l’automobile d’ombra.

