Non tutti lo sanno, ma lasciare una bottiglina d’acqua in auto potrebbe diventare davvero molto pericoloso

D’estate le bottigline d’acqua sono sempre presenti in auto a portata di mano.

Che sia per dissetarsi e bere un sorso d’acqua, che sia per necessità, magari per raffreddare il radiatore o per pulire i tergicristalli molto sporchi, è un’abitudine seppur errata ma molto diffusa.

Ma è davvero sconsigliabile bere acqua lasciata per diverse ore, se non addirittura per diversi giorni all’interno dell’abitacolo dell’auto. Soprattutto se esposta a temperature molto alte. L’acqua all’interno dell’involucro di plastica potrebbe aver subito alterazioni e dunque potrebbe procurare danni se bevuta costantemente e per diverso tempo.

Non tutti lo sanno, ma lasciare una bottiglina d’acqua in auto può diventare davvero molto pericoloso, i danni potrebbero essere fatali.

Con il caldo bisogna evitare di lasciare in auto oggetti elettrici, computer e telefonini ma anche bottigline di acqua e qualsiasi altra bevanda contenuta nella plastica.

Ebbene sì, non tutti sono a conoscenza che la loro innocua presenza nell’auto potrebbe rappresentare un grande pericolo, dando origine ad un possibile incendio.

I vigili del fuoco dello stato Americano dell’Idaho sono stati i primi a lanciare l’allarme.

I raggi solari, penetrando all’interno dell’auto, possono colpire la bottiglina di acqua se lasciata per diverse ore al sole. L’acqua contenuta al suo interno, rifrange la luce del sole, come accade per le lenti di ingrandimento, e può provocare bruciature sulla tappezzeria dell’auto.

Se il tessuto sul quale è poggiata la bottiglina è composto da materiali sintetici, il rischio di incendio è particolarmente elevato.

Infatti la bottiglina di acqua, grazie alla sua capacità riflettente, può arrivare a sviluppare una luce riflessa fino a 250 gradi, come può accadere per uno specchio o per un paio di occhiali.

Esiste davvero un enorme rischio che l’interno dell’auto possa prendere fuoco.

Quindi sarebbe opportuno cercare di non lasciare bottigline di acqua in auto o quantomeno aver la precauzione di riporle nel cruscotto o sotto i sedili al riparo dai raggi solari.

Non tutti lo sanno, ma lasciare una bottiglina d’acqua in auto può diventare davvero molto pericoloso, è necessario prestare attenzione per evitare inutili pericoli.