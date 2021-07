Giunta l’estate il desiderio un po’ di tutti coloro che vanno al mare è quello di riuscire ad avere una perfetta abbronzatura.

Indubbiamente spingere alla tintarella, è non solo il desiderio di rilassarsi su di un comodo lettino, ma anche quello di migliorare il proprio aspetto fisico e sentirsi più contenti.

Una bella abbronzatura è ambita da molti, fa apparire più belli e più magri, sfoggiarla rende grandi soddisfazioni.

Non tutti lo sanno ma ecco cosa si rischia se si bevono queste bevande sotto il sole

Ma non tutti sanno che una esposizione continua e prolungata al sole può essere rischiosa e causare gravi danni alla pelle.

Danni provocati non solo se non si applicano le idonee creme solari ma anche se si assumono bevande con base alcolica.

Proprio così, bere drink alcolici, birre o sorseggiare del buon vino, è un’abitudine molto rischiosa per la pelle e non solo.

Innanzitutto è risaputo che il consumo di alcol fa sudare maggiormente, in quanto è un vasodilatatore cutaneo.

Inoltre secondo alcuni studi effettuati negli USA l’alcol agisce come diuretico.

Inibisce l’ormone, che regola dunque la minzione, inducendo ad espellere quantità di urina maggiore rispetto alla quantità di liquido assunto.

Dunque si andranno a subire perdite di liquidi attraverso il sudore, attività fisiche e anche attraverso l’eccessiva minzione.

Se a tutto ciò aggiungiamo che bere fresche e dissetanti bevande alcoliche, oltre ad aumentare il rischio di melanoma, si aumenta anche la possibilità di andare incontro a scottature della pelle.

Infatti secondo alcuni studi condotti in Germania, è emerso che nei soggetti che hanno bevuto alcool, rispetto a coloro che non hanno bevuto nulla, la quantità di luce UV, necessaria per provocare bruciature sull’epidermide, era nettamente maggiore.

Dunque assumere alcolici, ne bastano anche solo tre bicchieri, quando si è esposti al sole, aumenta il rischio di incorrere in scottature.

I livelli di antiossidanti protettivi della pelle calano notevolmente, favorendo in caso di esposizioni prolungate ed eccessive, eritemi ed ustioni.

Dunque un buon motivo per ridurre notevolmente l’assunzione di alcol a favore di una perfetta abbronzatura senza rischi.

Non tutti lo sanno ma ecco cosa si rischia se si bevono queste bevande sotto il sole, colti dal desiderio di dissetarsi e rinfrescarsi.

