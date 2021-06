Gli acquisti online sono aumentati drasticamente durante quest’anno passato. Abbiamo comprato tutti di più, comodamente seduti sul divano di casa. Quindi sono ovviamente aumentati i pacchi che abbiamo ricevuto. E con essi ci siamo ritrovati a dover cancellare ogni volta i nostri dati dalle etichette. Nome, cognome, indirizzo di casa, numero di cellulare. Dati preziosi che è meglio proteggere prima di buttare via le varie scatole delle spedizioni. Perché non si sa mai chi può approfittarsene.

Perché andrebbero cancellati i dati personali

Non possiamo sapere chi entra in contatto con il nostro recapito, ad esempio pacchi o lettere. Se qualche malintenzionato decide di usare i nostri dati per registrare qualcosa a nostro nome. Oppure qualche vicino con cui siamo in disaccordo vuole farci qualche dispetto. E in un attimo ci ritroviamo chiamate anonime. I motivi per cui proteggere i propri dati e recapiti sono tanti. E come si dice, meglio prevenire che curare!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Non tutti lo sanno ma cancellare indirizzo e nome per proteggere i propri dati è super veloce con questo metodo geniale

Ora passiamo a come cancellare i dati in maniera veloce. Invece di stare lì a cancellare con la penna riga per riga. O usando il nastro adesivo per tirare via le parole dall’etichetta. Esiste un metodo semplice e veloce. Utile su ogni tipo di etichetta, anche quelle cartacee. Ovviamente bisognerà estrarle dalle buste plastificate che le proteggono. Ma si usa perfettamente sulle etichette adesive stampate. Questo perché si tratta di semplice inchiostro. Quindi come cancellarlo?

Semplice, usiamo un dischetto di cotone imbevuto di acetone! Anche l’alcol denaturato. Non serve neanche esagerare con le quantità. Una volta imbevuto passiamo sull’etichetta stampata e in un attimo sarà bianca! Cancelliamo così nome, indirizzo e numero di telefono. In un attimo e senza perdere tempo.

Quindi, non tutti lo sanno ma cancellare indirizzo e nome per proteggere i propri dati è super veloce con questo metodo geniale. Ora possiamo tenere al sicuro i nostri dati personali. E in questo modo chi ha brutte intenzioni non potrà usare i nostri dati!

Approfondimento

Seguendo queste 5 regole d’oro i nostri dati saranno sempre al sicuro.