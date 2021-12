L’attività fisica è importantissima per diverse persone. In molti, infatti, tendono ad allenarsi per mantenersi in forma e per cercare di proteggere la propria salute. Per prima cosa, ricordiamoci di seguire un allenamento consigliato da un esperto, in modo tale da poter davvero raggiungere i risultati che desideriamo. Inoltre, dobbiamo sempre tenere a mente che ci sono delle situazioni in cui l’attività motoria può sicuramente aiutare, ma deve essere fatta con cognizione di causa. E non sempre tutti gli sport sono adatti a ogni tipo di condizione.

Non tutti lo sanno ma andare in bicicletta non sarebbe l’ideale se ci si trova in questa condizione

Sappiamo bene, quindi, quanto l’attività fisica sia importante per moltissime persone e, soprattutto, per proteggere la salute. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo spiegato come uno specifico sport potrebbe aiutarci ad abbassare il livello di colesterolo cattivo nel sangue. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato i minuti necessari di camminata ogni settimana che potrebbero aiutarci a prevenire demenza e problemi al cervello. Questo, quindi, ci fa ben capire l’impatto che l’attività motoria può avere sul nostro corpo e sulla nostra vita. Ma, essendo una cosa che coinvolge il nostro organismo, non dovremmo mai prendere decisioni indipendenti da un medico, soprattutto in situazioni delicate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quest’attività potrebbe non essere assolutamente indicata per le donne durante la gravidanza

Ci sono delle situazioni straordinarie nella vita, in cui bisogna fare ancora più attenzione a come ci muoviamo. E una di queste è certamente la gravidanza. Infatti, durante questo periodo, essere seguite da un medico è di vitale importanza per essere certe di star facendo la cosa giusta. Molte persone credono di non poter fare attività fisica durante i 9 mesi prima del parto, ma le cose non stanno esattamente così. Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, infatti, ci sono alcune cose che anzi ci potrebbero aiutare, come una bella camminata (sempre da accordare prima con il proprio medico di fiducia). Altre attività, però, sarebbero fortemente sconsigliate.

E forse non tutti lo sanno ma andare in bicicletta non sarebbe l’ideale se ci si trova in questa condizione. Questo sport, per quanto bello e benefico in altre situazioni, potrebbe causare cadute o traumi addominali. Perciò, se dovesse essere indispensabile, dovremmo assolutamente confrontarci con il nostro medico di fiducia per capire cosa fare e come muoverci in sicurezza.

Approfondimento

Ecco quanti minuti a settimana dovremmo camminare per poter ridurre il colesterolo cattivo