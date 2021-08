Nel mese di agosto ci sono diversi lavori da fare sia in casa che in giardino ed anche con le piante in vaso. Infatti, questo periodo è perfetto per compiere alcune operazioni fondamentali per la cura delle proprie piantine. Per cui, per tutto gli amanti del verde, è meglio sapere come sfruttare al meglio il mese di agosto.

Tra queste, una delle operazioni da fare è sicuramente riprodurre le proprie piante per talea.

Non tutti lo sanno ma agosto è il mese migliore per questo lavoro nel giardino

Riprodurre una pianta per talea vuol dire originare una o più piantine a partire da appositi frammenti di rami di una pianta madre. Tutto questo è possibile solo perché le piante hanno una strabiliante capacità di rigenerarsi, per cui da un rametto si potrà ottenere un’intera piantina.

Ogni pianta ha un periodo migliore in cui svolgere quest’operazione e ad agosto e quelle migliori da riprodurre per talea sono:

le ortensie;

il falso gelsomino;

la lavanda;

il rosmarino;

il pitosforo;

le rose.

Come riprodurre per talea

Non tutti lo sanno ma agosto è il mese migliore per questo lavoro nel giardino, ovvero per riprodurre per talea alcune piante come le ortensie. Per prima cosa, è importante scegliere i rametti giusti, ovvero dei rametti sani, giovani e semi legnosi.

Dal ramo scelto si andrà ad estrarre un pezzettino di circa 10/15 centimetri in cui devono essere presenti alcuni nodi. Infatti, le nuove radici della futura piantina origineranno sul nodo del ramo. Per questo, si deve tagliare con un taglio netto e trasversale sotto al nodo.

Il ramo si dovrà interrare con il nodo in basso e con almeno 3 foglie fuori dalla terra, in un terriccio specifico per la specie. Ad esempio, le ortensie preferiscono un terriccio con pH acido. Inoltre, si consiglia di aggiungere del concime al terriccio per incentivare e favorire la crescita della nuova piantina.

Una volta interrala la talea, è necessario posizionare il vaso in un luogo luminoso ma che non venga mai colpito da luce diretta. Solamente se si riuscirà ad innaffiare nelle giuste dosi (terreno umido, ma senza ristagni) la talea creerà le sue radici e si otterrà la piantina.

Ecco, dunque, qual è il lavoro da fare ad agosto per riprodurre le ortensie, o altre piante ed ottenerne di nuove.

