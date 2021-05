Surgelare gli alimenti è un ottimo stratagemma per evitare di fare la spesa frequentemente e per non gettare il cibo avanzato. Certo, non tutto va congelato, ma carne, pollo, verdure ed anche piatti elaborati si prestano assolutamente ad una lunga conservazione in freezer.

Pensiamo alle grandi cene o ai grandi pranzi in famiglia, come quelli di Natale o Capodanno. In questi casi è quasi normale che avanzi qualcosa che rischia di finire nella spazzatura. Dovremmo cercare di sprecare il meno possibile, anche per una questione puramente economica. Non dimentichiamo quanti soldi si spendono ogni giorno al supermercato, soprattutto per acquistare cibi pregiati.

Se per congelare gli alimenti è necessario seguire specifiche regole, in realtà anche per scongelarli bisogna fare la stessa cosa. Vediamo qual è il precetto fondamentale da seguire per evitare di fare errori in questo delicato passaggio dal freezer ai nostri piatti.

Non tutti lo fanno, ma è questo l’unico modo corretto di scongelare il cibo

Per prima cosa e come ben specificato in questo articolo, non dovremmo mai ricongelare il cibo scongelato. Il motivo riguarda la proliferazione dei batteri, per cui si rischia grosso per la propria salute.

D’altra parte, esiste una tecnica precisa che ci permette di gustare le nostre lasagne del pranzo di Pasqua come se fossero appena uscite dal forno. Questa tecnica, purtroppo, è molto lenta ma anche molto efficace per preservare la qualità del cibo. Non tutti lo fanno, ma è questo l’unico modo corretto di scongelare il cibo: toglierlo dal freezer e riporlo nel frigorifero. Solo così sarà possibile preservarne tutte le caratteristiche ed evitare un’incontrollata proliferazione batterica.

Ottimizzare i tempi e avere un risultato da chef

Dato che questa operazione richiede all’incirca 10 ore, allora dobbiamo organizzarci di conseguenza. È inutile mettere il cibo in frigo alle 8 del mattino e sperare che si sia già scongelato per il pranzo delle 13. Ecco perché suggeriamo di toglierlo dal congelatore la sera prima, così da non avere problemi per cucinare il giorno seguente.

Ecco come ottimizzare i tempi senza rischiare di mangiare cibo molle e insapore.