Il cane è da sempre considerato il migliore amico dell’uomo e per questo è uno degli animali domestici più amati in tutto il Mondo. In Italia alcune delle razze più gettonate sono sicuramente le seguenti: il pastore tedesco, il labrador, il golden retriever e il chihuahua. Ve ne sono però altre meno conosciute ma non per questo meno valide. Oggi parliamo proprio di una di queste. Infatti, non tutti lo conoscono, ma questo cane affettuoso e protettivo sembra un grande peluche. Scopriamo subito le caratteristiche di questo splendido cane.

Stiamo parlando del cane da montagna dei Pirenei. Questa meravigliosa razza conquisterà grandi e piccoli per la sua stazza, il soffice pelo bianco e infine per i suoi dolcissimi occhi marroni. Sembra infatti che queste caratteristiche lo abbiano reso, in passato, uno degli animali da compagnia dei sovrani francesi. Più recentemente, inoltre, esemplari di questa razza sono stati utilizzati per realizzare il film “Belle e Sebastian”. Nonostante l’apparenza da gigante buono è però necessario tenere a mente una cosa: il cane da montagna dei Pirenei è un cane da guardia. Può rivelarsi dunque molto utile nel suo compito e può dimostrarsi aggressivo nel momento in cui qualcuno rappresenta una minaccia per la sua famiglia o per le sue proprietà. È infatti molto fedele a chi ama e non esiterebbe un momento a difenderlo. Non attacca però mai per primo e generalmente mantiene una sorta di distacco sia con gli altri cani che con gli estranei. Solitamente non è particolarmente selettivo e ama tutti i membri della sua famiglia. Se però volessimo conquistare il suo affetto in maniera più esclusiva, ecco due semplici modi per farci voler bene dal nostro cane e farci scegliere come sua persona preferita.

Le cure che necessita e le sue abitudini

Nonostante le loro dimensioni possano incutere timone, i cani di questa razza mostrano un’indole particolarmente tranquilla. Questa caratteristica li rende dei compagni particolarmente adatti ai più piccoli. È però parecchio testardo, per cui è necessario impartirgli un’educazione tenera ma allo stesso tempo ferma e decisa fin da quando è un cucciolo. Infatti, alcuni suoi comportamenti, se lasciati allo sbando, possono risultare particolarmente fastidiosi. Per esempio, essendo naturalmente predisposto a difendere il gregge, non è particolarmente silenzioso. Se non venisse adeguatamente addestrato, potrebbe abbaiare anche nel cuore della notte per segnalare dei rumori sospetti o per dissuadere altri animali ad avvicinarsi. Infine, non è un esemplare adatto alla vita in appartamento: ha infatti bisogno di parecchio spazio in cui muoversi.

