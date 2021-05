Difficile non conoscerla! La pasta frolla è una delle preparazioni base più utilizzate nel mondo della pasticceria nazionale ed anche internazionale. Un semplice impasto di farina, zucchero, burro e uova con l’aggiunta di qualche aroma e un pizzico di sale.

Questo è il segreto della frolla più amata: la semplicità. Infatti, bastano pochi passaggi per rendere un vera bontà un veloce mix di ingredienti.

Da segnalare 2 ricetta davvero eccezionali e velocissime da preparare subito.

Di norma, il procedimento per una buona pasta frolla è davvero un gioco da ragazzi, tuttavia conoscere qualche piccolo segreto di pasticceria aiuterà nel renderla davvero gustosa.

Infatti, non tutti li conoscono ma questi 2 piccoli trucchetti di pasticceria renderanno perfetta la pasta frolla in pochi minuti.

Come foderare una tortiera in modo ottimale e in poche mosse

Chi l’avrebbe mai detto che bastano questi 2 semplicissimi consigli di pasticceria per velocizzare un’azione che non sempre viene svolta nel modo giusto.

Stendere la pasta, realizzare lo spessore ottimale e foderare la teglia senza rompere la pasta non è sempre così scontato e semplice. La Redazione ha raccolto 2 consigli utili da ricordare.

Innanzitutto, si consiglia di imburrare e dopo anche infarinare la tortiera.

Successivamente prendere la frolla, possibilmente tirata fuori dal frigo mezz’oretta prima, e lavorarla su un piano di lavoro infarinato. Poi, si consiglia di stendere la pasta su un foglio di carta forno con l’aiuto di un mattarello, cercando di ottenere un disco di poco più grande della tortiera. Il primo trucchetto prevede di coprire la frolla con un altro foglio di carta da forno. In questo modo alzare l’impasto e posizionarlo nello stampo sarà più facile.

Per ottenere biscotti fatti in casa perfetti e tutti uguali, si consiglia di utilizzare uno strumento davvero geniale: il mattarello regolabile. In commercio si può trovare di tutti i tipi e permette di decidere l’esatto spessore da dare alla pasta.

Un’invenzione geniale che farà la differenza nella preparazione dei dolci. Dunque, non tutti li conoscono ma questi 2 piccoli trucchetti di pasticceria renderanno perfetta la pasta frolla in pochi minuti.