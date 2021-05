Il proverbio “quanto spendi mangi” è sempre in linea con le cose acquistiamo. Se compriamo prodotti a basso prezzo non troveremo sicuramente la migliore qualità. Dipende ovviamente dalla natura del prodotto che scegliamo di acquistare. Quando i prezzi sono alti significa che un prodotto è buono qualitativamente parlando e non per forza ciò è legato alla marca. A tal proposito, consigliamo la lettura “Come risparmiare sulla spesa settimanale con questi semplici trucchetti spendendo pochi euro e mantenendo un’alimentazione sana ed equilibrata”.

In questo articolo parleremo di un alimento indispensabile nelle nostre cucine, da mettere forse in cima alla lista delle cose che non devono mancare mai. Non tutti le comprano ma sono queste le uova da scegliere al supermercato per un gusto più raffinato da dare ai piatti.

Le uova: quale scegliere?

Solitamente scegliamo le uova che costano meno, però proprio nella scelta delle uova non dovremmo guardare il prezzo. Piuttosto cerchiamo di risparmiare su altri prodotti. Le uova che provengono da galline allevate in gabbia, solitamente hanno un prezzo più economico. Le galline allevate a terra sono libere, entro certi limiti, e hanno un prezzo leggermente maggiore. Le galline allevate all’aperto e nutrite biologicamente ovviamente hanno un prezzo più elevato ma sono le migliori. Non solo in termini qualitativi ma anche in termini di eco-sostenibilità e benessere delle galline stesse. Se le galline vengono trattate e nutrite bene, è molto probabile che anche le loro uova siano migliori a livello di nutrienti.

Attenzione al codice!

Come scegliere le migliori uova biologiche? Interpretando il codice riportato. Il primo numero indica il tipo di allevamento utilizzato e per le uova biologiche e allevate all’aperto il numero è lo zero. Invece, per esempio, il numero 3 indica l’allevamento in gabbia.

Dopo il numero ci sono due lettere che indicano il paese di produzione. Quindi se leggiamo IT, sicuramente le uova sono state prodotte in Italia. Se vogliamo sapere la zona italiana di produzione la risposta sta nelle lettere successive, poiché indicano, rispettivamente, il Comune e la provincia di appartenenza.

Prestiamo attenzione anche alla data di deposizione delle uova e alla data di scadenza. Le uova che hanno scadenza più tardiva sono, ovviamente, le più fresche.

Abbiamo spiegato perché non tutti le comprano ma sono queste le uova da scegliere al supermercato per un gusto più raffinato da dare ai piatti

Approfondimento

Ecco gli errori da evitare per delle uova strepitose da leccarsi i baffi e conquistare il palato di tutti.