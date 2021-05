Finalmente sta arrivando l’estate e come sappiamo arriverà l’ora di gustare il gelato o un aperitivo in buona compagnia. Ma la bella stagione non porterà solo questo. Potremmo gustare, infatti, frutta e verdura di stagione che non solo sono ottime per squisite ricette ma sono anche salutari.

In questo articolo parleremo di una particolare verdura adatta per la pasta che si trova solo nel periodo estivo e che è conosciuta più al Sud. Ciò nonostante, si può trovare anche al Nord nei mercati ortofrutticoli.

Non tutti la mangiano in estate ma questa è la pasta perfetta per perdere chili di troppo e un consiglio su come gustarla con pochi ingredienti

I tenerumi sono un vero toccasana per la salute. Ricchi di sali minerali, hanno un bassissimo apporto calorico e hanno azioni diuretiche e purificanti. La migliore preparazione per esaltarne il gusto è farne la pasta a minestra. Visto che si trovano solo in estate, non tutti la mangiano perché essendoci caldo si preferisce mangiare dei cibi più freschi. Ma ciò non toglie che almeno una volta nella vita questa deliziosa verdura va provata.

I tenerumi e come gustarli per esaltarne il sapore

I tenerumi altro non sono che le foglie della zucchina conosciuta come Lagenaria Longissima e come anticipato ha tanti benefici. Sono indicati per una dieta ipocalorica e per drenare i liquidi in eccesso. Sono ricchi di potassio, calcio, fosforo, magnesio, fibre e vitamine A e B. Anche senza condimento sono buonissimi da gustare poiché hanno un sapore delicato e peculiare.

La preparazione della pasta con i tenerumi è molto semplice da fare e bastano pochi ingredienti.

Ingredienti

a) Tenerumi;

b) pomodoro;

c) cipolla o aglio;

d) zucchine;

e) patate;

f) olio extravergine d’oliva;

g) sale e pepe;

h) pasta.

Procedimento

Prima di tutto mettiamo a bollire 6 rami di tenerumi, con la zucchina lunga tagliata e le patate. Poi facciamo un soffritto di cipolla o aglio, aggiungiamo il pomodoro fresco spellato, sale e pepe e lasciamo cucinare. Non appena le verdure saranno cotte, aggiungiamo la pasta (spaghetti tagliati) e a metà cottura della pasta aggiungiamo il soffritto con il pomodoro.

Approfondimento

