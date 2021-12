Se abbiamo un giardino e possediamo diverse specie di piante siamo ancora in tempo per effettuare questa operazione. Non tutti la fanno ma questa è l’azione più importante da fare adesso per salvare le piante del giardino. Sicuramente i più esperti sapranno di cosa andiamo a parlare e si saranno già mossi. Ma molti possono ancora intervenire prima dell’arrivo del gelo più intenso di questo inverno. Se non abbiamo la possibilità di mettere le piante in serra, ecco cosa dovremmo fare per salvaguardare la loro salute fino alla primavera.

L’importanza della pacciamatura invernale

Prende il nome di “pacciamatura” questo intervento che ci permette di proteggere le nostre piante dal gelo che attacca le radici. E non ci riferiamo proprio solo agli arbusti e alle piante classiche, ma anche alle siepi. Questa pratica consente di regolare la temperatura delle nostre piante. Per fare un esempio molto pratico, è come se mettessimo una coperta o un lenzuolo a protezione. Come vedremo, maggiore sarà lo strato di pacciamatura e maggiore sarà il livello di difesa dal gelo per le nostre piante. E non dimentichiamo che, come ricordano sempre gli esperti, la pacciamatura tiene lontane anche le erbe infestanti.

Se vogliamo procedere con una pacciamatura corretta, per prima cosa dobbiamo: rimuovere dalla base della pianta qualsiasi deposito accumulato, pulendo, ma anche concimando.

Una tripla azione che permetterà anche di cacciare i possibili parassiti e le spore che si sono andate a formare con l’umidità. Per fare una buona pacciamatura possiamo utilizzare dei materiali che troviamo anche in vendita nei supermercati, come i pezzi di corteccia, e, addirittura la paglia. La maggior parte della gente ama utilizzare la corteccia perché presenta anche dal punto di vista estetico una visione gradevole. Tra le cortecce da utilizzare, quelle migliori sono il castagno, il larice e il pino.

Attenzione alla presenza di topi

Se abbiamo una legnaia, o una casetta degli attrezzi, potrebbe essere che facendo la pacciamatura, ci accorgiamo della presenza di topi. La caduta delle foglie che ha formato degli strati sul terreno, potrebbe infatti aver favorito la presenza di topi nel nostro giardino. Per evitare spiacevoli sorprese e incontri non graditi, sarà bene organizzarsi con delle esche protette. Sono quelle più sicure, soprattutto se in casa e in giardino ci sono animali domestici. Essendo protette da una scatolina o un contenitore, permettono l’ingresso solo al topo, che dopo averle mangiate, si allontanerà dalla nostra casa. Quando le acquistiamo, controlliamo e seguiamo comunque sempre le istruzioni per l’uso.

