Non tutti la conoscono, ma questa deliziosa ricetta romana è perfetta per salvare con pochi euro il pranzo e la cena

Molti spesso non sanno cosa portare a tavola, soprattutto quando cercano qualcosa di nutriente e saziante ma poco costoso. Per questo oggi veniamo in aiuto noi proponendo un piatto che coniuga tutte queste necessità. Infatti, non tutti la conoscono, ma questa deliziosa ricetta di carne tipica della zona di Roma è una soluzione facile e veloce per cucinare low budget. Vediamo insieme qual è il procedimento da seguire per portare in tavola il pollo con i peperoni.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

Ci serviranno:

1 chilo di pollo, preferibilmente già suddiviso in pezzi;

olio extravergine d’oliva q. b.;

200 millilitri di vino bianco, preferibilmente secco;

sale fino q. b.;

pepe nero q. b.;

600 grammi di polpa di pomodoro;

menta fresca q. b.;

4 peperoni, preferibilmente 2 rossi e 2 gialli;

1 cipolle bianca di medie dimensioni.

Per prima cosa è necessario occuparsi degli ortaggi. Quindi laviamoli sotto l’acqua corrente, asciughiamoli delicatamente con un canovaccio e poi iniziamo a mondarli. Per togliere i semi e i filamenti interni, difficili da digerire, consigliamo di usare questo semplice trucco ad appannaggio degli chef. Se si hanno problemi a digerire queste verdure, consigliamo di trattarle in questo modo per renderle più leggere. Fare lo stesso anche con la cipolla. Tagliarli poi a listarelle fini di dimensione uniforme.

Prendere poi una pentola antiaderente e versare dell’abbondante olio extravergine di oliva e poi mettere a rosolare la cipolla a fiamma medio bassa. Quando questa si sarà imbiondita, aggiungere anche i peperoni. Per renderli morbidi è necessario anche aggiungere un bicchiere d’acqua, alzando la potenza del fornello. Salare e pepare secondo gusto e lasciare andare per una decina di minuti, coprendo il tutto con il coperchio e rimestando ogni tanto. Dopo una decina di minuti dovrebbero essere già più morbidi. A questo punto spegnere e lasciare da parte.

In un altro tegame unto di olio far soffriggere il pollo da entrambi i lati. Quando saranno diventati dorati, aggiungere il vino bianco e lasciarlo evaporare. Versare poi la polpa di pomodoro. Cuocere a fiamma bassa per 45 minuti e poi aggiungere i peperoni. Aggiustare i sapori, aggiungendo anche la menta. Se si desidera avere un piatto completo è necessario avere una fonte di carboidrati. Noi consigliamo di abbinare le patate al forno scientifiche.