Con l’arrivo dell’inverno chi ama le piante comincerà a mettersi alla ricerca di quelle più colorate e resistenti al freddo.

Ci sono alcune piante meno conosciute di altre che, però, sono perfette per abbellire la casa e il giardino in inverno.

Si sta scrivendo del Solanum pseudocapsicum, conosciuta anche come “ciliegia di Gerusalemme”, una pianta che potrebbe erroneamente essere scambiata per peperoncino.

Come pianta ornamentale, invece, necessita di poche cure e le sue bacche doneranno colore e allegria alla casa. Eppure non tutti la comprano ma questa pianta ornamentale dalle bacche colorate è perfetta per l’autunno.

Il Solanum appartiene alla famiglia delle Solanacee e raggiunge anche i quaranta centimetri di altezza.

Mentre i fiori, bianchi e piccoli, tendono a sbocciare in estate i frutti autunnali sono molto appariscenti.

Nonostante sia una piantina decorativa, vale la pena ricordare che è anche velenosa, quindi attenzione a bambini e animali.

Il Solanum per crescere forte e rigoglioso predilige posizioni luminose e soleggiate ma riparate dalle correnti di aria. All’esterno tende a sopportare bene il gelo per brevi periodi.

Potrà essere coltivato sia in piena terra che in vaso come pianta d’appartamento.

Per quanto riguarda il substrato bisognerà sceglierne uno composto da terriccio universale misto a sabbia. Dal momento che teme i ristagni di acqua sarà preferibile optare per un terreno ben drenato.

Le annaffiature devono essere regolari durante il periodo che va da maggio a settembre. Con l’arrivo dell’inverno e del riposo vegetativo, invece, potranno essere diminuite.

Durante l’estate ogni venti giorni si dovrà procedere con la concimazione. Si potrà utilizzare un concime liquido per piante verdi diluito nell’annaffiatoio. Per le quantità seguire le istruzioni riportate sulla confezione.

In alternativa potrà essere utilizzato un concime granulare ogni due mesi.

In vaso

Coltivare il Solanum in vaso è molto semplice. Sarà sufficiente scegliere un contenitore di almeno 25 centimetri di diametro. Il terreno anche in questo caso dovrà essere ben drenato e le annaffiature regolari.

Le piante in vaso, poi, dovranno essere rinvasate ogni anno all’inizio della primavera. Questo per favorire lo sviluppo della pianta e una maggiore fruttificazione.

La moltiplicazione del Solanum potrà avvenire per talea o spargendo i semi prodotti dalle bacche.

Malattie

Pur essendo una pianta molto robusta il Solanum teme il ragnetto rosso che ne rovinerà le foglie creando macchie e buchi. Inoltre potranno danneggiare i nuovi getti della pianta gli afidi e il mal bianco.