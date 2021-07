Il benessere psicofisico richiede alcune azioni quotidiane e un po’ di attenzione a certi gesti che, spesso, probabilmente sottovalutiamo.

Mangiare bene, bere molta acqua e praticare una corretta attività fisica sono dettagli fondamentali per vivere bene e stare in salute. Ci sono, tuttavia, periodi in cui, nonostante un corretto stile di vita, ci sentiamo più nervosi e soprattutto affamati. In questo caso potrebbe trattarsi di fame nervosa e, come specificato in questo articolo, non sempre è facile distinguerla da quella “reale”. Quale può essere il motivo di questo malessere? Alimentarsi correttamente e praticare sport non sempre è sufficiente, vediamo perché.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Non tutti immaginano che questa cattiva abitudine rende nervosi e rallenta il metabolismo

Per uno stile di vita sano e regolare c’è un altro elemento da non sottovalutare: addormentarsi presto. Soltanto in questo modo riusciremo a riposare correttamente e a sufficienza. Dormire almeno 6 ore a notte è importante per regolare il corretto funzionamento delle funzioni vitali. Il riposo, infatti, specialmente quello notturno, rappresenta la base dell’energia fisica e mentale di cui abbiamo bisogno per svolgere le attività quotidiane. Dopo la mezzanotte risulta più difficile addormentarsi e si tende a compromettere il corretto ciclo sonno-veglia.

Gli scienziati hanno dimostrato che la carenza di sonno rende irritabili e il nervosismo, si sa, spinge a mangiare compulsivamente. La spiegazione sta nel fatto che quando siamo stanchi, il cervello ricerca il cibo come fonte di energia, specialmente alimenti molto calorici. La conseguenza di ciò è ritrovarci non solo più stressati e irritabili, ma anche con qualche chilo in più.

Qualche suggerimento

Cosa fare, quindi, in queste situazioni? La risposta è molto semplice, andare a letto presto, così da riposare meglio e di più. Tenersi leggeri a cena e non passare troppo tempo davanti alla tv potrebbero essere metodi efficaci per addormentarsi prima. Anche l’ambiente è importante, per questo si suggerisce sempre di dormire freschi e su lenzuola pulite e profumate, oltre che con pochissima luce.

Non tutti immaginano che questa cattiva abitudine rende nervosi e rallenta il metabolismo, ma bastano pochi accorgimenti per sentirsi finalmente meglio.