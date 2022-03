Non tutti i titolari di questo conto conoscono ancora questa nuova funzione della quale bisogna approfittare subito

L’Europa sta diventando sempre più bancaria con l’80% circa della popolazione, tra imprese e famiglie, con un conto corrente. Nel panorama europeo, l’Italia si posiziona al quarto posto in relazione alla percentuale di soggetti bancarizzati.

Sempre meno, quindi, i soggetti unbanked ossia senza un conto corrente.

Non disporre di un conto in banca, oggi, significa rinunciare a molte comodità, oltre al fatto, che in alcuni specifici casi, è necessario.

Ad esempio, per effettuare o ricevere pagamenti superiori ai 2mila euro ossia al limite della circolazione del contante o per effettuare versamenti fiscali e previdenziali, è necessario avere un conto in banca.

Solo il privato può pagare ancora le proprie imposte tramite il modello F24 cartaceo direttamente allo sportello di banche o poste.

Ma al di là di tutto, avere un conto corrente in banca, presenta diversi vantaggi.

Consente, infatti, una migliore gestione delle proprie finanze ed una visione più chiara di quelle che sono le entrate e le uscite. Si può ricevere sul conto lo stipendio o la pensione, si possono fare pagamenti, bonifici, fino alla domiciliazione delle bollette e molto altro.

Inoltre, un conto corrente può rivelarsi utile anche per procedere agli acquisti online, sebbene vi sono diverse soluzioni per farlo, anche senza essere titolari di alcun conto.

Si pensi alle carte prepagate.

Negli ultimi anni, abbiamo però assistito ad un vero e proprio boom delle vendite e degli acquisti online, complice anche la pandemia.

Così come è capitato anche di acquistare prodotti via web e non ricevere la merce acquistata.

In questi casi, a seconda che il pagamento sia avvenuto con carta di credito, PayPal o con bonifico è sempre bene contattare subito il rivenditore e chiedere eventualmente il rimborso.

Quest’oggi con i Consulenti di ProiezionidiBorsa, spiegheremo, invece, come effettuare acquisti sul web in modo semplice, rapido e sicuro grazie ad uno dei servizi di pagamento online, più utilizzati al Mondo.

Non tutti i titolari di questo conto conoscono ancora questa nuova funzione della quale bisogna approfittare subito

PayPal offre tantissimi vantaggi e chi non possiede ancora un conto PayPal e intende aprirne uno, può farlo in pochi minuti, basta collegarsi direttamente sul sito.

Con Paypal è possibile pagare senza fornire il numero della carta di credito o le coordinate del conto corrente bancario.

Gli acquisti online grazie a PayPal sono innovativi e flessibili.

Moltissime le iniziative che questo conto riserva ai propri clienti. Oltre ad aver semplificato i pagamenti, con PayPal si possono ottenere anche sconti del 15% con i negozi convenzionati.

Senza dimenticare uno degli ultimissimi servizi offerti di cui approfittare subito. È possibile, infatti, senza costi di gestione ed interessi, acquistare prodotti in milioni di negozi online e pagarli comodamente da casa in 3 rate.

In questo modo, è possibile dilazionare in 120 giorni, i propri acquisti.

Per usufruire del servizio, basta accedere al proprio conto PayPal dall’App e scegliere l’opzione “Paga in 3 Rate”.

Qualora risultino idonei all’opzione, sia il proprio conto che il tipo di acquisto, è possibile gestire le scadenze delle rate.

In questo modo, la spesa dilazionata, peserà di meno sul conto a fine mese.