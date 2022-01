È tempo di fare nuovi progetti e rendere questi primi mesi dell’anno indimenticabili. Secondo l’oroscopo molti riusciranno a ottenere splendidi risultati e trionferanno con l’influsso di Plutone. Altri segni avranno tantissima fortuna, nonostante alcuni pianeti in opposizione, potranno cambiare in meglio alcuni aspetti della loro vita. Ma la ruota gira e non sempre ci sono buone notizie per tutti i segni dello zodiaco, che vedranno svanire la fortuna.

La possibile sfortuna stavolta potrebbe essere dovuta a un pianeta molto veloce e attivo, Mercurio, che effettua delle brevi fermate, influenzando, a detta dell’astrologia, i nostri comportamenti e pensieri.

Quindi, in quel periodo potremmo sentirci particolarmente confusi, poco abili nelle conversazioni, presi da molti dubbi, incertezze e insicurezze che possono portarci a combinare dei mezzi disastri. È facile, quindi, scatenare nella propria mente attimi di pura paranoia, perdendo il controllo su tutto.

Non tutti i segni saranno sommersi da fortuna e soldi perché questi 4 vivranno momenti difficili a causa di Mercurio

Potrebbe essere complicato contrastare questo passaggio, però potremmo prevenire queste interminabili giornate confusionarie, cercando di non stressarci ulteriormente con appuntamenti e impegni vari. Perché, se perdiamo il buon senso e la lucidità, potremmo prendere delle pessime decisioni e pentirci dopo pochi minuti.

Dovremo essere in grado di gestire bene imprevisti, mantenendo la razionalità e prendendoci del tempo per riflettere. Ma chi non riuscirà a mantenere la calma sarà travolto dalla negatività.

Dunque, allora, non tutti i segni saranno sommersi da fortuna e soldi perché questi 4 vivranno momenti difficili a causa di Mercurio, perché non sapranno contrastare gli stati caotici che porta questo pianeta.

Il segno dello Scorpione, purtroppo, dovrà fare i conti con drammi esistenziali e malesseri emotivi e sentimentali. Questo non farà che alimentare paranoie e apatia, a causa di alcune delusioni questi primi mesi non saranno proprio i migliori. La parola d’ordine è tenere duro e cercare di mantenere una forte autostima.

Gemelli e Bilancia

Tutta colpa di Mercurio se i Gemelli dovranno affrontare ostacoli e non poche perplessità. Questo, però, potrà fare crescere interiormente, dai periodi di buio totale potranno acquistare maggiore consapevolezza e responsabilità, loro che amano essere leggeri e a volte superficiali.

Anche per la Bilancia non ci sarà un cielo serenissimo, per qualche mese il pessimismo e gli imprevisti saranno all’ordine del giorno. A causa di alcuni impegni importanti dovranno essere concentrati e mantenere la calma, senza lasciare spazio ad incertezze. Questa potrebbe essere la strada migliore per arrivare ai risultati sperati, bisogna solo avere un poco di pazienza.