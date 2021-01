L’introduzione del bonus mobili ha rallegrato tutti. Ma purtroppo una parte degli italiani ha fatto una terribile scoperta: non tutti hanno la possibilità di ottenere il bonus mobili. Infatti il contribuente in regime forfettario è tagliato fuori perché non può far valere la detrazione fiscale. Una doccia fredda per quanti hanno un regime fiscale di questo genere. L’unica ancora di salvezza riguarda eventuali altri redditi soggetti ad IRPEF percepiti.

Tassazione netta

Con gli Esperti di ProiezionidiBorsa vediamo nel merito perché il contribuente forfettario non ha questa opportunità. Il cittadino che opera in regime forfettario non paga a scaglioni IRPEF, addizionali e IRAP sul reddito conseguito da lavoro. Infatti, la tassazione avviene in modo netto: aliquota del 15% come imposta sostitutiva dei tributi prima indicati. Ricordiamo, inoltre, che il regime forfettario prevede anche un’ulteriore tassazione. Infatti in Italia, una platea di beneficiari di tassazione con regime forfettario, paga il 5% per i primi 5 anni di attività.

Cosa può fare il contribuente forfettario

La Legge prevede che il contribuente forfettario può far valere solo deduzioni e detrazioni personali ma non bonus fiscali per lavori sulla casa se goduti come detrazione fiscale. Diverso, invece, il caso di sconto in fattura o cessione del credito, perché il contribuente forfettario ha l’opportunità di aderire a questa possibilità.

Gli esempi

Facciamo un esempio pratico, in modo da agevolare la comprensione. Il contribuente forfettario ha intenzione di fare lavori sulla propria casa sfruttando il bonus ristrutturazione. La detrazione in questo caso non avviene sull’IRPEF in dichiarazione dei redditi ma le due strade percorribili per ottenere benefici sono lo sconto o la cessione del credito.

Ritornando, invece, al discorso del bonus mobili, poiché non è previsto lo sconto o cessione del credito, il contribuente non ha altre strade da percorrere poiché il bonus mobili può essere goduto solo nella forma della detrazione in dichiarazione dei redditi. Perciò non tutti hanno la possibilità di ottenere il bonus mobili.