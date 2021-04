Capita spesso che gli ospiti arrivino improvvisamente e senza avvisare. Mentre si prepara un piccolo aperitivo per cominciare la serata, ci si accorge che le bibite – vino, acqua, birra -non sono in frigo o non sono ben fredde.

Utilizzare il ghiaccio, nel vino o nella birra, sarebbe un sacrilegio. Anche se le bevande venissero spostate immediatamente in freezer, non arriverebbero mai ad una temperatura ottimale in poco tempo.

Non tutti conoscono questo trucchetto straordinario per rinfrescare le bevande velocemente senza metterle in frigo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il metodo del sale

È un trucchetto semplice, che sfrutta una legge della fisica, ma che può rivelarsi davvero molto utile. L’ingrediente magico di questo procedimento è il sale. Basta munirsi, quindi di sale grosso, acqua fredda e ghiaccio.

In una ciotola o nel secchiello del vino, versare qualche cubetto di ghiaccio, una manciata abbondante di sale grosso e l’acqua. Mescolare per accelerare il processo e inserire le bevande. Ora basterà attendere una decina di minuti, o anche meno, e le bevande saranno della temperatura ideale per essere consumate e gustate.

Tutto questo ha una spiegazione scientifica. Grazie al processo di osmosi, il sale riduce il punto di solidificazione dell’acqua, agevolando lo scioglimento del ghiaccio e abbassando le temperature. Ecco perché d’inverno, c’è l’abitudine di gettare il sale sulle strade ghiacciate. Per accelerare il processo di scioglimento.

Non tutti conoscono questo trucchetto straordinario per rinfrescare le bevande velocemente senza metterle in frigo.

Un altro piccolo trucchetto

Per questo secondo metodo si ha bisogno di utilizzare il freezer, ma come la soluzione precedente, bastano cinque minuti per raffreddare una bevanda.

Basta avvolgere la bottiglia, o la lattina, attorno a un tovagliolino o a uno straccio pulito e bagnato. Ora inserirla all’interno del freezer.

Il tovagliolino bagnato aiuterà a far scendere la temperatura.

In poco tempo si avranno delle bevande fredde da gustare. E la serata non sarà rovinata.