Pulire il pesce non è così facile, soprattutto quello pieno di spine. A volte, infatti, siamo così turbati dall’idea delle troppe spine da desistere dal comprare alcuni tipi di pesce.

Il problema, però, è che così facendo perdiamo un alimento preziosissimo e ricco di sostanze benefiche.

Tra i pesci più pieni di spine, infatti, c’è proprio il pesce azzurro. È risaputo quanto il pesce azzurro, grazie al contenuto di omega 3, faccia bene al nostro organismo, ma non solo. È il caso, tra gli altri, di questo ottimo pesce molto economico che aiuterebbe la salute del cuore e delle arterie, ma che molti sottovalutano.

Bisogna anche sottolineare che acquistare pesce già pulito e sfilettato costa molto di più. Scopriamo, quindi, come pulire il pesce con le spine in modo semplice e veloce e in totale sicurezza.

Non tutti conoscono questo segreto per pulire il pesce con le spine alla perfezione senza nessuna fatica

Il pesce azzurro è un delle varietà più diffuse e acquistate in assoluto nei supermercati. Le specie più presenti sui banchi dei pescivendoli sono l’alice o acciuga, la sardina, lo sgombro, il tonno e il pesce spada. E non dimentichiamo questo pesce che costa pochissimo ma che è ricco di proteine di qualità elevata e grassi buoni.

Imparando a sfilettare il pesce azzurro risparmieremo molto denaro e potremo preparare delle ricette davvero squisite.

Il coltello corretto è questo

Per prima cosa dovremo sviscerare il pesce. Con una forbice incideremo l’apertura anale del pesce, quindi taglieremo la pelle fino alla testa. La stessa operazione la faremo nella cavità addominale, dopodiché ci occuperemo di rimuovere le viscere.

A questo punto passeremo alla fase della sfilettatura. Dovremo occuparci di scegliere il coltello più adatto al procedimento. Scegliamo un coltello con lama flessibile e affilata. Dovremo praticare un’incisione fino alla testa, quindi faremo scorrere il coltello tra il filetto di carne e la lisca.

A questo punto dovremo utilizzare una piccola pinzetta per rimuovere tutte le eventuali spine rimaste nel pesce. Il trucco in più è di sezionare in 2 ogni filetto in orizzontale: in questo modo le lisce saranno molto più evidenti e facili da eliminare. Non tutti conoscono questo segreto per pulire il pesce con le spine alla perfezione senza nessuna fatica.

Dopo aver pulito accuratamente il tutto, lasceremo asciugare il pesce, per poi riporlo in contenitori a chiusura ermetica.

Alici gratinate al forno croccanti e velocissime

Dopo aver pulito le nostre alici, potremo preparare con una ricetta davvero squisita.

Laviamo il pesce sotto l’acqua corrente, quindi irroriamolo con del succo di limone e un filo d’olio. Aggiungiamo anche un trito di aglio e prezzemolo per insaporire la nostra ricetta. Lasciamo riposare il tutto per almeno un quarto d’ora.

A parte prepariamo la gratinatura, con pangrattato, sale, pepe e formaggio grattugiato. Aggiungiamo anche del prezzemolo e della menta tritati. A questo punto versiamo il composto in una padella, in cui avremo precedentemente fatto scaldare abbondante olio extra vergine. Facciamo tostare il composto.

In una teglia sistemiamo le alici, quindi aggiungiamo la gratinatura. Facciamo attenzione che quest’ultima aderisca bene alle alici, per ottenere una croccantezza finale davvero irresistibile. Inforniamo in forno statico preriscaldato a 200° per circa 10 minuti.