D’estate molti di noi tendono a mantenere uno stile di vita alimentare più sano. Infatti, oltre a mangiare meno, generalmente, molti fanno il pieno di frutta e verdura. Ecco perché oggi spieghiamo un metodo innovativo per portare in tavola uno dei frutti più amati dell’estate.

Infatti non tutti conoscono questo incredibile metodo per condire l’anguria recando benefici all’organismo. Vediamo insieme di cosa si tratta e quali ingredienti sono necessari.

Non tutti conoscono questo incredibile metodo per condire l’anguria recando benefici all’organismo

Come scegliere una anguria di prima qualità

Come al solito, la buona riuscita di una preparazione risiede in un’accurata osservazione degli ingredienti. Per quanto riguarda la frutta questa scelta spesso viene fatta dal fruttivendolo o al supermercato e richiede del tempo, quindi è importante non farsi mettere fretta da nessuno.

Quando si è nel giusto umore bisogna tenere a mente due fattori per la scelta di un ottimo cocomero. Il primo è la colorazione. La buccia deve presentare un alone giallastro. Se questo è visibile nella parte inferiore della superficie, significa che l’esemplare che stiamo esaminando è maturo. Se invece ci sono delle tracce bianche è probabile che sia insipido.

Basta solo un ingrediente segreto

Una volta portato a casa il bottino, dopo i pasti o per merenda, ci si armerà di un coltellaccio per tagliare a fette questo delizioso frutto. Anche se solitamente questo viene consumato al naturale, c’è un modo per condirlo che lascerà i nostri amici e i nostri parenti a bocca aperta.

Basta solo un ingrediente segreto che tutti noi abbiamo nei nostri frigoriferi: un limone. Il suo succo, infatti, se versato sulla polpa dell’anguria, gli farà cambiare gusto rendendolo ancora più particolare.

Inoltre consumare questa combo di ingredienti ci permette di fare un prezioso pieno di sali minerali oltre ad avere proprietà diuretiche che aiutano a contrastare la comparsa della ritenzione idrica.

Approfondimento

