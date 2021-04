Non tutti conoscono questi incredibili usi alternativi del riso da provare subito

Il riso è un prodotto sempre presente nelle nostre case. È un alimento gluten free, ricco di proprietà benefiche. Ma non tutti sanno che questo cereale è un ottimo rimedio naturale per risolvere molte problematiche legate alla pulizia della casa e non solo. I suoi piccoli chicchi, quindi, possono essere usati in maniera alternativa.

Non tutti, infatti, conoscono questi incredibili usi alternativi del riso da provare subito.

Pulire barattoli e bottiglie

I chicchi di riso sono molto utili per pulire l’interno di bottiglie, contenitori e barattoli che hanno l’imboccatura stretta e il fondo difficile da raggiungere con le mani.

Basta inserirne una manciata e riempire la bottiglia con acqua cada. Dopo aver lasciato riposare per dieci minuti, agitare con forza, facendo attenzione a chiudere con la mano l’estremità della bottiglia. Tutto lo sporco si staccherà dal fondo e dalle pareti.

Salva cellulare

A tutti è capitato, almeno una volta nella vita, di far cadere il cellulare in acqua. La prima cosa che si pensa di fare è quella di prendere il phon e cominciare ad asciugarlo. Questa pratica è sconsigliatissima e pericolosa.

Quello che si deve fare è estrarre la batteria, asciugare il telefono con un panno e riporlo in un barattolo ricoperto di riso. I suoi chicchi assorbiranno l’umidità

Benessere alla cervicale e ai muscoli

Si può creare un piccolo cuscinetto con l’aiuto di un calzino imbottito di riso. Il cuscinetto può essere scaldato per qualche minuto al microonde. Si utilizza in sostituzione della borsa dell’acqua calda. Utile da posizionare sulla zona cervicale o sui muscoli doloranti per dare sollievo.

Contro gli odori e l’umidità

È un rimedio naturale ed economico per tenere lontano i cattivi odori dall’armadio. Basta inserire al suo interno un sacchetto pieno di riso.

È indicato nelle saliere e nelle zuccheriere per evitare che il sale e lo zucchero si agglomerino.

