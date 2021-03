Non tutti conoscono questi 5 trucchi per stendere in modo semplice e veloce la pizza

La pizza è una specialità che, specialmente in quest’ultimo periodo, ci siamo trovati a sperimentare molte volte in casa.

Vari sono i modi attraverso cui cucinarla ma ci sono alcuni metodi che possono aiutare a prepararla al meglio. Infatti, non tutti conoscono questi 5 trucchi per stendere facilmente la pizza e che adesso andremo a spiegare.

È importante l’uso dei polpastrelli e l’essere delicati

Innanzitutto quando si prepara la pizza, si deve essere molto delicati. La pressione dei polpastrelli, nell’impastare, deve essere messa con molta delicatezza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

È importante che il movimento vada dal centro verso i bordi in modo da indirizzare le bollicine della lievitazione verso l’esterno. Facendo in questo modo la pizza risulterà più digeribile e resterà soffice e con il bordo consistente e fragrante.

Se si prova a cucinare la pizza napoletana, allora è importante ricordare che l’unico modo per poterla stendere è proprio l’uso dei polpastrelli. Solo in questo modo rimarrà soffice per via delle bolle di gas che si formano con la lievitazione e che con il mattarello scomparirebbero.

L’uso delle dita, inoltre, è propizio per assorbire meglio ogni condimento si decida di usare.

L’utilizzo della teglia per stendere la pizza e l’uso della farina

Il terzo trucco è quello di e quello di cuocere la pizza nella classica teglia. Per avere un risultato perfetto, però, bisogna ungere la teglia con un po’ d’olio evo (in alternativa si può usare la carta forno).

Dopodiché bisogna mettere al centro il panetto di pizza che si vorrà cuocere. Si dovrà stendere direttamente lì dentro allargandolo con i polpastrelli fino al brodo della teglia.

Fatto ciò sarà sufficiente condirla come meglio si voglia fare. Altro trucco è quello di non lesinare sulla farina. Questo è molto importante se si decide, specialmente, di fare una pizza molto sottile. Infatti, la pasta di pizza si potrebbe attaccare un po’ dappertutto durante la stesura.

È quindi di grande importanza, per un’ottima riuscita della pizza, infarinare bene sia il panetto che si dovrà allargare sia il piano di lavoro nonché il mattarello. Può essere utile, secondo gli esperti, inumidire i polpastrelli con qualche goccia di olio evo.

Coprire i buchi con dell’impasto aggiuntivo

Ultimo trucchetto è quello aggiungere un pezzettino d’impasto, facendo una leggera pressione, nei punti critici in cui si creano dei buchi.

Questo può succedere, in particolare, a chi per la prima volta si trova a compiere quest’operazione per cui si possono creare durante dei buchi nell’impasto.

Concludendo, anche se non tutti conoscono questi 5 trucchi per stendere facilmente la pizza, adesso è possibile apprenderli e cucinare una pizza senza più difficoltà.