Il cane, si sa, è il migliore amico dell’uomo. Tantissime persone dopo averne preso uno stringono un rapporto molto stretto con lui. Diventa un compagno di vita davvero inseparabile, amichevole e fedele.

Tuttavia, non è semplice scegliere il migliore per le nostre esigenze. Ci sono tanti aspetti che entrano in gioco quando dobbiamo scegliere un cane. Ad esempio, se abbiamo dei bambini dobbiamo prenderne uno che non li metta in pericolo, ma che possa giocare con loro in modo sicuro.

Oggi facciamo la conoscenza di due razze molto belle, che forse non sono tra le più note ma hanno una caratteristica ben precisa. Non tutti conoscono queste razze di cane con il pelo lungo e morbidissimo, vediamo se fanno al caso nostro.

Le bellissime razze

Il primo cane di cui vogliamo parlare ai nostri Lettori è il keeshond. Si tratta di un cane che arriva dalla Germania, che appartiene alla sezione degli Spitz. Ha un manto davvero meraviglioso, una folta criniera che gli copre tutto il corpo. Generalmente, il colore del suo pelo è di varie tonalità di grigio.

Oltre ad essere molto bello, il keeshond è un ottimo compagno per il padrone, fedele e molto attento. Non richiede un grande addestramento per poter diventare un ottimo cane da guardia. Si tratta di un cane anche molto amichevole, che raramente morde qualcuno. Anzi, una volta che avrà conosciuto una persona, le chiederà moltissime coccole.

Il secondo cane che vediamo arriva da più lontano: è infatti originario del Tibet, in Asia. Stiamo parlando del lhasa apso, una bellissima razza di piccola taglia. Anche questo cane ha un pelo lunghissimo e molto morbido, ma a differenza del keeshond può essere di molti colori diversi.

Il Lhasa Apso è stato usato per secoli come cane da guardia e può mostrarsi piuttosto scontroso con gli sconosciuti. Tuttavia, è anche perfetto come cane da compagnia, ed è molto affettuoso una volta che viene conquistata la sua fiducia. Quando è con il padrone ama molto giocare, quindi è meglio prepararsi per passare un bel po’ di tempo con lui.

Si tratta di un cane che non richiede moltissime cure, ma bisognerebbe farlo passeggiare un paio di volte al giorno. Infatti, troppo poco movimento rischia di farlo ingrassare in breve tempo. Inoltre, è abbastanza semplice da addestrare, ma bisogna essere un po’ costanti affinché impari davvero bene.

Concludiamo con un simpatico aneddoto. In Tibet, “apso” significa “barbuto”, e questa è un’ulteriore prova di come sia un cane davvero pelosissimo.