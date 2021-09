La piastra per capelli è uno di quegli accessori di cui ormai non possiamo proprio fare a meno. Nata principalmente per delle pieghe perfette e liscissime ha molteplici funzioni. Infatti, grazie all’uso della piastra possiamo anche creare delle splendide onde nei nostri capelli con un solo accessorio. Il che comporta un vero risparmio in termini di spazio nel nostro bagno ma anche di denaro.

In commercio è possibile trovarne di tutti i tipi e con diverse funzionalità

C’è la classica e basica piastra che raggiunge una temperatura non troppo alta ma che basta per un effetto più naturale. Ma esistono anche modelli più avanzati che permettono di personalizzare le impostazioni in base al tipo di capello. Ad esempio, troviamo piastre in ceramica che permettono di regolare la temperatura fino a circa 230° gradi. O la più evoluta piastra al vapore che promette una piega a lunga durata e meno danni ai capelli. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta, quindi meglio considerare le nostre necessità prima di acquistarne una. Per approfondire l’argomento si può consultare l’articolo “Come scegliere la piastra perfetta tra quella a vapore e quella di ceramica”.

Non tutti conoscono questa tecnica per fare delle splendide onde morbide con la piastra

Ma una volta scelta la piastra che più si addice alle nostre esigenze è il momento di utilizzarla. Per quanto riguarda il liscio non c’è molto da dire, non esiste una tecnica particolare. Basterà separare una ciocca dai capelli e procedere dall’alto verso il basso. Più le ciocche sono sottili più l’effetto sarà impeccabile. Ma quando si parla di onde morbide e sinuose è tutta un’altra storia. In base a come trattiamo ogni ciocca e al movimento che si fa avremo un risultato diverso.

A seconda del movimento di arricciatura avremo onde più strette o più larghe, ad esempio. Inserendo la ciocca tra le piastre riscaldate e ruotando in senso antiorario si avrà un’onda più morbida. Se invece ruotiamo in senso orario avremo i classici boccoli più stretti. Ma ci sono tante tecniche diverse per ottenere delle onde tipo “beach waves” perfette per chi ha un taglio long bob.

Probabilmente non tutti conoscono questa tecnica per fare delle splendide onde morbide con la piastra che spiegheremo oggi. Il movimento che andremo a fare sarà leggermente diverso da quello più classico e conosciuto da tutti. Invece di bloccare la ciocca tra le piastre riscaldate la faremo passare prima dall’esterno.

Solleviamo la ciocca che vogliamo arricciare e poggiamola sulla piastra in senso orizzontale. A questo punto avvolgiamo la ciocca intorno alla piastra in modo che passi anche sulla parte esterna inferiore. Dopodiché infiliamo la ciocca tra le piastre riscaldate e serriamo la piastra per capelli. Prima di farla scorrere normalmente verso il basso incliniamo la piastra in verticale a arriviamo alla fine della ciocca. Ed ecco che avremo una splendida onda morbida e sinuosa.

