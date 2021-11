Il Natale è senza dubbio la festa più attesa dell’anno. Amata dai grandi e dai bambini, non solo per il tradizionale rito dello scambio dei regali. Ma la magica atmosfera che si crea in questo periodo rende tutti più felici ma anche più indaffarati.

Luci, ornamenti, regali da comprare, albero da decorare, insomma ci attende un vero e proprio lavoro, spesso anche faticoso.

Addobbare la casa vuol dire utilizzare tutte quelle decorazioni magiche e suggestive, dai colori classici e tradizionali (verde, oro, rosso).

Molto importante è la scelta dell’albero di Natale, che sarà il protagonista indiscusso di tutti i nostri giorni di festa. Ma in realtà possiamo anche abbellire il nostro ambiente domestico acquistando una pianta molto particolare che compare soprattutto in prossimità delle feste natalizie. Infatti, non tutti conoscono questa pianta ammaliatrice perfetta per creare l’atmosfera magica e suggestiva del Natale

Parliamo della Pernettya, un arbusto sempreverde molto diffuso nei giardini in inverno. Questa pianta non passa mai inosservata, grazie alla bellezza delle sue bacche. Infatti, spesso queste vengono utilizzate per addobbare il centrotavola o per abbellire le ghirlande di Natale.

La specie più comune è la Pernettya macrocarpa, caratterizzata da foglie lanceolate, lucide e di un bellissimo verde brillante. Oltre alle bacche, possiede anche dei meravigliosi fiori candidi che sbocciano in primavera.

Come si coltiva

Le bacche tondeggianti della Pernettya maturano in autunno e persistono sulla pianta per molti mesi. Questo arbusto può essere coltivato sia in vaso che in piena terra in giardino. Predilige i luoghi soleggiati, ma cresce benissimo anche in prossimità delle zone di ombra. Ama i terreni fertili, umidi e leggeri, caratterizzati da un pH acido.

La Pernettya deve essere innaffiata regolarmente durante i mesi estivi e i periodi di siccità, facendo sempre attenzione ai ristagni di acqua che potrebbero rovinare le sue radici. In inverno, invece, le irrigazioni dovranno necessariamente diminuire.

La potatura dovrà avvenire in primavera, eliminando i rametti spezzati e danneggiati. Questa operazione favorirà la nascita di quelli nuovi.

La Pernettya è una pianta molto resistente, ma facciamo molta attenzione perché teme il marciume delle radici provocato dai ristagni idrici e da una poco corretta irrigazione. Per evitare questo problema si consiglia di non accumulare l’acqua nel sottovaso e di svuotarlo molto spesso.

