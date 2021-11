Anche se il tempo è molto grigio fuori, non vuol dire che dobbiamo essere tristi anche a casa. Per cui è bene rallegrarsi, magari guardando un film simpatico. Oggi ne scopriremo uno davvero divertentissimo, che è considerato una grande opera della comicità americana.

Troveremo grandi attori che interpretano personaggi indimenticabili, ma scopriremo anche che questo film non è molto conosciuto oggi. Come vedremo, non tutti conoscono l’eccezionale film in streaming che ci farà sbellicare tutti dalle risate.

La grande opera comica

Oggi consigliamo di vedere “L’aereo più pazzo del mondo”. Si tratta di un film del 1980 diretto da tre registi: Jim Abrahams e i fratelli David e Jerry Zucker. La trama di questo simpatico film è molto semplice. Durante un volo per Chicago, l’equipaggio ed i passeggeri iniziano ad avvertire i sintomi di un’intossicazione alimentare, e devono cercare di arrivare a destinazione sani e salvi. Di qui iniziano le peripezie di un gruppo di passeggeri davvero sopra le righe, che regalano una gag dietro l’altra per un’ora e mezza.

Inutile dire che le risate saranno davvero tante, perché il film è scritto e diretto benissimo. E poi ha anche un grandissimo cast. Tra gli attori, segnaliamo soprattutto Leslie Nielsen. Questo attore è diventato famoso in tutto il mondo soprattutto per aver interpretato il tenente Drebin nella trilogia della “Pallottola Spuntata”. Anche nell’”Aereo più pazzo del mondo” porta in dote la sua capacità di essere sempre serissimo, ma di comportarsi in maniera estremamente sciocca allo stesso tempo. Un tipo di comicità che solo lui sa portare così bene sullo schermo.

Tra gli altri protagonisti indichiamo anche Jonathan Banks, che sarebbe diventato famoso decenni dopo nel ruolo di Mike Ehrmantraut in Breaking Bad. Non dimentichiamoci poi che è presente anche Kareem Abdul-Jabbar, ai tempi giocatore di basket NBA e considerato uno dei migliori cestisti di sempre.

Insomma, grande cast che porta al successo un grande film. Tuttavia “L’aereo più pazzo del mondo” non è stato subito apprezzato, ed anzi all’inizio la critica l’ha considerato un’opera poco originale. Oggi in Italia non è molto conosciuto, ma negli Stati Uniti è ormai stato rivalutato ed è considerato uno dei migliori capolavori comici della storia. È stata inoltre l’opera che ha rilanciato il grande Leslie Nielsen.

