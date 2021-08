Quando in tavola si porta un alimento piacevole al gusto, ottimo per la salute e il benessere, si possono avere dei grandi vantaggi nel tempo. Una piccola radice, ad esempio, può avere delle proprietà benefiche che in pochi conoscono e una di queste è legata al benessere dei i reni.

Ma non solo, come i 10 alimenti del benessere perfetti per dimagrire e restare in forma soprattutto in estate, anche questa ha delle caratteristiche diuretiche perfette per la linea. Ed inoltre a differenza di altre radici, questa non necessita di particolari processi e può essere mangiata cruda.

Non tutti conoscono le proprietà benefiche di questa buonissima radice soprattutto per i reni

Si tratta del ravanello, una piccola radice rossa che cresce sotto terra. Introdurre questo alimento in una dieta, può favorire il benessere dell’organismo, aiutando chi soffre di pressione alta e favorendo il corretto lavoro dei reni.

Come hanno dimostrato studi approfonditi al riguardo, infatti, il ravanello avrebbe un effetto diuretico e antinfiammatorio. Due caratteristiche importanti per espellere le tossine accumulate e proteggere le vie urinarie dalle infezioni.

Non bisogna dimenticare che si tratta di un frutto che aiuta le difese immunitarie e combatte i radicali liberi. Questa radice rossa è un’ottima fonte di Vitamina C, acido folico e molte altre proprietà antiossidanti. Al contempo quest’ultime sono eccezionali per stimolare le difese immunitarie per contrastare ad esempio le infiammazioni e molto altro.

Oltre a queste straordinarie caratteristiche, il ravanello è un ottimo alleato anche per chi soffre di diabete. Infatti, come supportato da uno studio, quest’ultimo rallenta l’assorbimento dello zucchero e abbassa il livello di assorbimento di glucosio nel sangue.

Quali sono le altre caratteristiche di questo squisito frutto

Oltre alle tante caratteristiche positive sopra citate, consumare i ravanelli regolarmente nella propria dieta, può favorire anche la digestione. Il giusto rapporto di fibre e acqua è un toccasana per il nostro intestino, sia per liberarlo che per donare un senso di sazietà.

Questa radice rossa, può essere portata in tavola senza alcun tipo di cottura. Si può accompagnare una fetta di carne, aggiungerla nel panino con hamburger, in un’insalata, come contorno accanto a un pesce e così via. Basterà lavarla accuratamente e tagliarla a rondelle. Un filo d’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale ed è pronta per essere gustata.

