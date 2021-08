Le spiagge e le località marittime in estate sono prese d’assalto soprattutto nei mesi più intensi come luglio e agosto. Pertanto uno degli obiettivi principali è la ricerca di serenità e tranquillità dove potersi godere il mare in totale relax.

Il nostro Paese per fortuna possiede tante bellezze naturali che molti ci invidiano, alcune delle quali spesso sconosciute pure da noi stessi. In tale senso, il Bel Paese è una continua scoperta, infatti ad esempio è in Italia questa spiaggia d’oro da mille e una notte poco conosciuta.

Non solo spiagge ma anche luoghi sacri di cultura come questo meraviglioso santuario da scoprire ad 800 metri d’altezza con un panorama mozzafiato.

Quindi, se ci cerca un luogo poco battuto piena di bellezze e di sorprese, allora non si può non tenere in considerazione questa meta. Un luogo che va bene sia ad inizio che a fine estate.

Una baia in mezzo a piante e ulivi

Infatti, non tutti conoscono in Italia questa baia con un mare cristallino perfetta per agosto e settembre. Stiamo parlando della meravigliosa Baia dei “sette emiri” o “sette frati” situata in Sicilia nella località di Mazzaforno proprio vicina a Cefalù. È una spiaggia circondata dal verde con un mare cristallino e limpidissimo così trasparente che si vedono tutti i pesci nel fondo.

Nello specifico questo tratto di costa si raggiunge uscendo dal casello autostradale della Palermo-Messina e per raggiungerla basta seguire queste indicazioni. Uscendo dall’autostrada bisogna andare verso la cittadina normanna. Poi si dovranno seguire i cartelli con le indicazioni turistiche che porteranno ad una piccola stradina che va verso il mare.

Lì vicino c’è un parcheggio che può essere a pagamento oppure si possono anche usare le strisce blu. Una volta posteggiata l’auto, basta seguire una stradina a piedi piena di piante e ulivi.

Terminata questa camminata si raggiungerà la spiaggia con la sua principale caratteristica. Ovvero piccole formazioni rocciose che emergono dall’acqua trasparente.

Usando un po’ di fantasia queste rocce sembrano tanti frati messi in ordine che pregano. Ecco perché la spiaggia è chiamata dei sette frati. C’è anche una bellissima storia dietro alle origini di questa baia da cui deriva anche l’altro nome (sette fratelli).

Infatti sembra che una donna abbia provato a fuggire per amore con un pescatore ma i suoi sette fratelli la inseguirono provando ad impedirne la fuga. Per questo intervennero gli dei pietrificandoli e lasciandoli in mezzo al mare.

Un paio di consigli per concludere la gita in questo posto speciale: godersi il meraviglioso tramonto sulla spiaggia oppure visitare Cefalù.

Si può dire però che una passeggiata nella cittadina è d’obbligo per via del bellissimo duomo patrimonio dell’UNESCO da vedere assolutamente.

