Il ciclamino è forse la pianta più acquistata e regalata di questo periodo. Economica e dai colori sgargianti è perfetta per dare vita ad un balcone o terrazzo un po’ spoglio. In genere ci capita di vederne sui toni del rosa, ma in realtà ne esistono molti altri. Dietro ogni colore si nasconde anche un significato nascosto.

Infatti, abbiamo già visto che dietro ogni pianta si può nascondere un significato più profondo. Ad esempio secondo la saggezza popolare alcune piante possono addirittura scacciare invidia e gelosia. Oggi vedremo come i vari colori dei nostri amati ciclamini indichino tutte sensazioni e qualità diverse.

Non tutti conoscono il significato dei colori dei bellissimi ciclamini che tingono di vivacità il balcone in inverno

Ovviamente prima di pensare a quale colore di ciclamino scegliere è fondamentale sapere come prendersene cura. Ma anche come stimolare velocemente la fioritura dei ciclamini per avere balconi coloratissimi tutto l’inverno. È vero che il ciclamino si adatta bene alle basse temperature ma necessita comunque di un po’ di manutenzione.

Il ciclamino è una pianta molto semplice da coltivare che regala fioriture rigogliose. I suoi stupendi fiori sono il motivo per cui già dal 1500 si usavano nei giardini di tutta Europa. Ne esistono molte specie sia spontanee che cultivar come il ciclamino di Persia.

Tra i colori più diffusi troviamo sicuramente quello dai fiori rossi. Il colore molto intenso e pigmentato si dice sia legato ad amori intensi e travagliati. Meglio non regalarlo alla nostra dolce metà se non vogliamo litigare.

Se vogliamo trasmettere pace e tranquillità dobbiamo assolutamente scegliere il ciclamino bianco. Il bianco è da sempre simbolo di purezza e dolcezza, ci ricorda il candore dei bambini. Per questo è perfetto da piantare in vaso nella cameretta dei bambini.

Passiamo a quello viola

I suoi fiori hanno sfumature più intense e cariche di colore. Questo tipo di ciclamino simboleggia la spensieratezza e la voglia di vivere della gioventù. Perfetto da regalare a chi sprigiona voglia di vivere e solarità.

Finiamo con il ciclamino più comune che troviamo praticamente in tutti i balconi dei vicini, quello rosa. Il ciclamino rosa simboleggia l’amore di quelli più puri per il partner ma anche per la famiglia. Un regalo perfetto per una neomamma o una donna in gravidanza. Nelle sue sfumature più accese è ideale da regalare al partner per dimostrare amore profondo.

Quindi, non tutti conoscono il significato dei colori dei bellissimi ciclamini che tingono di vivacità il balcone in inverno. Ora quando sceglieremo quali ciclamini piantare per dare colore al nostro balcone sapremo anche cosa vogliono comunicare.

