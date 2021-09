Rinnovare il giardino e gli ambienti esterni della propria casa può essere un momento davvero entusiasmante in cui esprimere sé stessi. Infatti, non c’è niente di meglio di guardare la propria casa con orgoglio dopo averla resa unica e speciale. Eppure, a meno che non si sia designer di esterni, spesso è molto difficile riuscire ad orientarsi tra le varie alternative. Infatti, esistono moltissime scelte da fare, come la scelta della pavimentazione.

A questo proposito, esiste un materiale per il rivestimento di ambienti interni ed esterni che sta acquisendo sempre più successo: il microcemento.

Non tutti conoscono il rivestimento per esterni bellissimo ed economico che sta spopolando

Il microcemento è un materiale a base di cemento che si adatta benissimo per rivestire e decorare pavimenti e rivestimenti, sia dentro che fuori casa. Questa sua versatilità si deve al fatto che è molto sottile, spesso solo 2-3 mm e per questo si può applicare su ogni superficie. È estremamente aderente e personalizzabile, dato che è possibile scegliere tra diversi colori, stili, trame e sfumature.

Per di più, il microcemento è impermeabile e resistente ai graffi e per questo è molto apprezzato come rivestimento dei piani cucina. Esteticamente può ricordare la resina, ma è più economico e da un effetto più liscio e uniforme rispetto a essa.

Scegliere di utilizzare il microcemento per ridecorare casa semplifica i lavori, dato che può rivestire una pavimentazione già esistente, senza dover fare ulteriori lavori. L’importante è che la superficie da rivestire non sia soggetta a umidità, perché pur essendo impermeabile non è idrorepellente. Infine, il microcemento è relativamente economico e rapido da installare. Infatti, il costo è di circa 50 euro al metro quadrato più le spese di manodopera. Inoltre, non richiedendo la demolizione del pavimento precedente, necessita di poco tempo per l’installazione.

Perché scegliere il microcemento per gli spazi esterni

La scelta della pavimentazione degli esterni è spesso difficile, dato che queste superfici sono esposte agli agenti atmosferici e tendono a rovinarsi. Eppure, è proprio per questo che il rivestimento per esterni bellissimo ed economico che sta spopolando e che non tutti conoscono è così strabiliante. Il microcemento è resistente e impermeabile, oltre ad essere molto facile da pulire. Questo materiale non patisce né la pioggia, né temperature troppo calde o troppo fredde, a differenza di molti altri.

Poi, può essere installato su ogni superficie, ruvida o liscia, orizzontale o verticale, al chiuso o all’esterno. Infine, il microcemento è un materiale antiscivolo, il che lo rende perfetto per uno spazio sicuro dove i bambini possano giocare limitando le cadute.

Per queste ragioni, è il materiale più di tendenza per rivestire i pavimenti degli ambienti esterni.