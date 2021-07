Sarà capitato a tutti di aver preparato troppo riso per un’insalata o troppo poco per un risotto. Misurare la quantità giusta di riso per le nostre preparazioni sembra sempre un’impresa impossibile. Puntualmente ci ritroviamo con la porzione sbagliata e rischiamo di fare brutta figura. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa svelerà un metodo efficace per non commettere errori. E per preparare sempre la giusta quantità di riso senza sprechi.

Il tipo di riso e le preparazioni sono fondamentali

Bisogna sempre tenere presente quale ricetta stiamo per preparare. In base al piatto che vogliamo cucinare le quantità di riso cambiano. Come cambiano anche in funzione alla tipologia di riso. Ad esempio un riso integrale che si gonfia poco richiederà una porzione più abbondante rispetto ad un Carnaroli. Questi due fattori incidono molto sia che si decida di usare la bilancia che un altro metodo.

Non tutti conoscono il metodo più veloce per misurare il riso senza bilancia

Ma ecco che in un precedente articolo abbiamo parlato della porzione giusta in grammi. “Qual è la corretta porzione di riso a persona per insalate e risotti”. In generale si aggira intorno ai 70 gr a persona. Meglio 80 gr se dobbiamo preparare un riso che non aumenta di volume in cottura. Ma come fare per misurarlo senza la bilancia?

Abbiamo sicuramente sentito parlare del metodo della tazza da latte. Se abbiamo bisogno di una porzione per due persone andrà più che bene. Infatti una tazza da latte corrisponde a circa 150 gr di riso. Ma se ci serve solo una porzione? Dovremo usare una tazzina da caffè.

Anche questo metodo è abbastanza conosciuto

Ma non tiene conto di un particolare fondamentale. Non tutte le tazzine sono uguali. C’è chi ha il classico servizio di ceramica dai bordi poco spessi. Mentre c’è chi ama il caffè e ha la tazzina da bar anche a casa. E ovviamente le quantità non sono per niente le stesse. Quindi come rimediare? La giusta porzione di riso corrisponde a due tazzine da caffè riempite normalmente. Se abbiamo delle tazzine da bar dovremo riempirle fino all’orlo.

Ed ecco che non tutti conoscono il metodo più veloce per misurare il riso senza bilancia. Controlliamo le nostre tazzine e ricordiamoci sempre che soltanto una non è abbastanza. Due tazzine di riso per tazzine classiche, due tazzine piene per tazzine da bar.