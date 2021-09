Anche se in pochi lo sanno, esiste un animale affine per ogni segno zodiacale, un animale che rispecchia la natura di ogni segno. Inoltre, questo animale è una sorta di portafortuna per il rispettivo segno zodiacale, ed è per questo che è bene conoscere qual è il nostro.

Quindi, continuando a leggere vedremo a quale animale siamo più affini a seconda del nostro segno zodiacale.

L’animale guida

Molte culture ritengono che ci sia una forte connessione tra l’uomo e la natura, nello specifico con alcuni animali che più somigliano ad ogni persona. E conoscendo il proprio animale guida, si potrebbe scoprire una parte di sé a volte nascosta.

Anche secondo l’oroscopo, ogni segno zodiacale si può ricollegare a un animale specifico, a seconda di alcuni caratteri chiave. Vediamo ora quali sono gli animali guida per ogni segno zodiacale.

Non tutti conoscono gli animali guida di ogni segno zodiacale e che portano fortuna

Spesso, la persona e il suo animale guida condividono alcuni aspetti importanti della personalità. Vediamo ora quali sono questi animali guida.

L’ariete è un segno di fuoco e di passione, molto socievole e che non ama restare con le mani in mano. Quindi, l’animale che più rispecchia questo segno è il lupo, un animale da branco. Il toro è il segno delle persone pazienti, intelligenti e di cui si può sempre contare, proprio come il cavallo.

I gemelli sono affettuosi quando serve, duri e severi se necessario; inoltre, sono curiosi e avidi di conoscenza. Ecco perché è il gorilla l’animale guida di questo segno. Passando al cancro, è il segno caratteristico di persone indulgenti, dolci e compassionevoli, ma anche suscettibili ai commenti inopportuni. Ecco perché l’animale guida per i nati sotto il segno del cancro è la lontra.

E come da manuale, il segno del leone non può che avere un leone come animale guida. Entrambi forti, spesso al centro dell’attenzione e con la vocazione per il comando. Adorano trascorrere le giornate in compagnia, ma a volte tendono ad essere un po’ egocentrici. Passando alla vergine, è una persona analitica, precisa, che organizza sempre tutto in ogni dettaglio. Ma è anche un segno di terra, che ama la natura e l’aria aperta. Perciò, l’animale che più la rispecchia è la lepre.

Vediamo gli altri segni

La bilancia, poi, è la persona più socievole che ci sia ed essendo così amichevole non può che avere il cane come animale guida. I nati sotto al segno dello scorpione sono affascinanti, incantatori e misteriosi, proprio come il cobra, il loro animale guida. E proprio come un cobra, è meglio non infastidire uno scorpione per non rischiare che reagisca.

Il sagittario è una persona curiosa, indipendente e che odia le limitazioni, proprio come il gatto, il suo animale guida. I sagittario sono forti e non si sottomettono a nessuno, proprio come i piccoli felini. Poi, il capricorno è caratterizzato da una tenacia senza pari, una caparbietà invidiabile e uguale a quella del suo animale guida, il coccodrillo.

Passando all’acquario, i nati sotto questo segno sono originali e più unici che rari, proprio come i ragni. Entrambi amano passare il tempo a creare qualcosa di nuovo e sono territoriali come pochi. Infine, i pesci sono sognatori affascinanti e decisamente empatici ed il loro animale guida è il coyote.

Perciò, sono questi gli animali guida di ogni segno zodiacale che non tutti conoscono e che portano fortuna.