Chi viene tormentato dalle zanzare vuole provarle tutte per liberarsene, ma è difficile orientarsi fra i mille prodotti in commercio. Così spesso si finisce per sprecare tanti soldi per nulla. Infatti non tutti comprano questo rimedio antizanzare ma è decisamente il migliore per rapporto qualità-prezzo. Vediamo qual è la soluzione consigliata dagli esperti per gli ambienti interni della casa.

I sistemi antizanzare per la casa in commercio

Fra i rimedi antizanzare più diffusi ci sono sicuramente le candele alla citronella o gli zampironi. Questi non brillano per efficacia: funzionano solo nelle stanze piccole e non sempre allontanano gli insetti più aggressivi.

In più l’odore intenso che emanano zampironi e candele può infastidire alcuni, soprattutto negli ambienti chiusi. A favore di questi prodotti, tuttavia, c’è il prezzo piuttosto contenuto: solitamente non si spende più di una decina di euro.

Stessa cosa si può dire per i diffusori elettrici, sia quelli a piastrine che quelli con un piccolo serbatoio di liquido. Anche in questo caso, infatti, il prezzo è contenuto, ma l’efficacia può lasciare a desiderare.

Dall’altro esistono le zanzariere fisse, ossia quelle da incasso. Queste sono durevoli e molto efficaci, ma spesso richiedono una spesa ingente. Non solo, infatti, bisogna acquistare le zanzariere, ma occorre anche pagare il montaggio. La cifra che si spende può variare da 50 euro fino ai 1.000: dipende se la zanzariera è a rullo o a telaio, quante finestre si hanno in casa, se le finestre sono piccole o grandi.

Ma non esiste allora una via di mezzo? La risposta è un “sì”, secondo gli esperti dell’Unione Nazionale Consumatori.

A parere dell’Unione Nazionale Consumatori, il miglior antizanzare da interno sono le zanzariere rimovibili. Queste possono essere adesive o magnetiche, e si applicano facilmente alle finestre, senza bisogno di qualcuno che aiuti a montarle.

Anche smontare le zanzariere removibili è facile. Ciò permette di riporle in cantina alla fine dell’estate, quando non servono più.

Generalmente le misure sono standard, ma chi ha una finestra di dimensioni diverse può adattare la zanzariera tagliandola.

Il sistema offre la stessa efficacia delle zanzariere fisse, ma con un importante vantaggio: il prezzo ridotto. Infatti si spendono circa 5 euro per le zanzariere adesive, massimo 30 per quelle magnetiche.

Con questo antizanzare basteranno dunque pochi soldi per godersi la casa senza essere tormentati dagli insetti.

