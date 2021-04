Le faccende di casa a volte sono troppe. Lavare i piatti, pulire il bagno, fare la lavatrice. Ci si può sentire soverchiati e stressati. Per fortuna una buona organizzazione della giornata può aiutare.

Altri trucchi, tuttavia, possono facilitare la vita. E non poco. Bisogna farsi furbi: ottimizzare le risorse e usare degli stratagemmi può essere d’aiuto. Ciò non significa fare le cose a metà. Tutti i compiti che richiede una casa saranno ottemperati. Ma in maniera intelligente e creativa.

Non tutti ci pensano ma questo è davvero un ottimo trucco perché se si stendono i vestiti in questo modo poi non ci sarà bisogno di stirarli.

Le faccende di casa possono essere divertenti

Come si è ricordato più volte, il benessere psico-fisico è sempre al primo posto. Per raggiungere tale meta, è importante mangiare sano e svolgere regolare attività fisica. Ma non solo. Anche lo stress può influire negativamente sulla qualità della vita. Di conseguenza è fondamentale analizzare ogni aspetto della propria quotidianità.

Di sicuro avere una giornata ben pianificata e del tempo libero a disposizione per sé stessi è importante. Un requisito essenziale per vivere in salute. Proprio come l’autostima e l’autoefficacia.

La creatività e il divertimento si possono trovare anche nei doveri. Ottimizzare lo sforzo prodotto e trovare nuove soluzioni influisce positivamente sulla salute. Può essere addirittura stimolante.

Evitare di stirare

Un modo per risparmiare tempo può essere eliminare alcune faccende essenziali. Stirare i vestiti, a volte, è noioso e arduo. Usando un metodo semplice, però, si può evitare questo passaggio. È necessario stendere i vestiti così.

Innanzitutto, bisogna estrarli prontamente dalla lavatrice appena il lavaggio si è concluso.

Quindi si devono sbattere con un battipanni per evitare le pieghe più ostinate.

Il consiglio essenziale è utilizzare delle grucce. In questo modo il fit naturale dei vestiti sarà preservato. Per le t-shirt si suggerisce di porre le mollette sotto le ascelle.

L’asciugatrice, infine, è molto comoda, ma può esacerbare il problema delle pieghe.