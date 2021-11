Ormai sono sempre di più le persone che si sottopongono ad impianto dentale per sopperire alla mancanza di uno o più denti. Una procedura non proprio economica che però garantisce risultati estremamente efficaci. Sostituendo così la necessità di una protesi mobile come la dentiera e riducendo anche l’eventuale disagio di indossarla.

L’impianto dentale è un dispositivo medico chirurgico che va a sostituire uno o più denti persi utilizzando dei perni in titanio. Questi saranno delle radici artificiali che grazie alla osteointegrazione permettono di inserire delle protesi fisse. Così non solo si potrà ripristinare la funzionalità masticatoria, ma anche l’estetica del sorriso.

Non tutti ci pensano ma anche chi ha degli impianti dentali dovrebbe fare attenzione a questa pratica

La maggior parte delle persone che si sono sottoposte ad implantologia sembrerebbero essere estremamente entusiaste del risultato. Se l’impianto ha aderito alla perfezione ci si può anche dimenticare di avere dei denti “finti” in bocca. Gli impianti dentali se trattati con la giusta cura potrebbero davvero durare a lungo. L’importante è non trascurare mai l’igiene orale, perché anche se non si tratta di denti naturali anch’essi sono soggetti a placca e tartaro.

Per evitare questi problemi e scongiurare eventuali infezioni sarebbero da seguire dei pratici consigli, come afferma l’autorevole Humanitas. Prima di tutto se non è sempre possibile lavare i denti dopo un pasto, sarebbe bene tenere sempre la bocca idratata. Bevendo molta acqua è possibile mantenere pulito il cavo orale liberandosi dei residui di cibo.

Invece quando ci troviamo a casa bisognerebbe comunque procedere al lavaggio dei denti almeno due volte al giorno. Passando il filo interdentale per eliminare residui di cibo che potrebbero poi causare infezioni o formazione di placca e tartaro.

Cura e guarigione

Per garantire una corretta guarigione dell’impianto dentale sarebbe meglio evitare o ridurre il fumo. Questo perché il fumo potrebbe interferire con la capacità dell’organismo di combattere le infezioni. Se proprio non si può fare a meno di fumare sarebbe consigliato aspettare almeno 2 mesi dopo l’intervento.

Ecco, quindi, che non tutti ci pensano ma anche chi ha degli impianti dentali dovrebbe fare attenzione a questa pratica. Una corretta igiene orale permetterebbe non solo di scongiurare il rischio di disturbi ma anche altri problemi. Se effettuata regolarmente e nel modo giusto può evitare eventuali infezioni dell’impianto. Inoltre cerchiamo sempre di effettuare i controlli annuali o semestrali dal nostro dentista per prevenire l’insorgenza di eventuali patologie. Un sintomo anche piuttosto comune come avere spesso la bocca secca e “impastata” potrebbe nascondere qualche malattia.

