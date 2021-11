Ci sono alcune varietà di alimenti che non sempre vengono prese in considerazione. Molti di noi, infatti, amano le abitudini e adorano comprare cibi che conoscono e che sanno cucinare. E in questo non c’è assolutamente nulla di male. Ma di certo, ogni tanto, sarebbe anche bello spaziare, preparando nuovi piatti con ingredienti che ancora non abbiamo provato. E questo può essere applicato a qualsiasi tipo di cibo, dalla carne al pesce al riso e alla pasta. Insomma, andare incontro a qualcosa di sconosciuto potrebbe essere davvero interessante e, inoltre, potrebbe anche far bene alla nostra salute. Ci sono alcuni alimenti, infatti, che contengono delle sostanze sicuramente benefiche per il nostro organismo.

Non tutti al supermercato scelgono di comprare questo delizioso riso contenente magnesio, calcio e ferro

Come abbiamo detto, alcuni alimenti spesso rimangono sugli scaffali del supermercato. E molti di noi, non provandoli neanche una volta, potrebbero commettere un errore. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo parlato di una specifica varietà di pesce davvero deliziosa che potrebbe far bene al nostro sistema cardiovascolare e ai livelli di colesterolo. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato le proprietà benefiche di un alimento ricco di omega 3 che molti decidono di mettere da parte. Oggi continuiamo la nostra lista, prendendo in esame il riso glutinoso. Infatti, non tutti al supermercato scelgono di comprare questo delizioso riso contenente magnesio, calcio e ferro. A parlarcene sono proprio gli esperti di Humanitas.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Ecco la descrizione, dalle proprietà nutrienti alla composizione

Di certo molti di noi hanno già sentito parlare del riso glutinoso, ma non tutti ancora lo hanno provato. Si tratta di un riso particolare, che viene dall’Asia, e che si presenta in forma appiccicosa. E proprio questa caratteristica dà il nome al riso di cui stiamo parlando. Intanto, guardando la scheda proposta da Humanitas, notiamo che 100 gr di questo piatto apporterebbero solo 97 calorie. E, continuando a scorrere, potremmo notare alcune sostanze che sicuramente catturerebbero l’attenzione di molti di noi. Tra queste, come abbiamo specificato anche nel titolo, avremo magnesio, calcio e ferro. Sicuramente non si tratta del riso che contiene la quantità maggiore di queste proprietà, ma il suo gusto combinato alla presenza di queste sostanze potrà sicuramente farci piacere. Ovviamente, come per ogni nuovo alimento, consultiamo sempre il nostro medico di fiducia prima di introdurlo nel nostro schema alimentare.

Approfondimento

Nessuno compra questo cioccolato che è il più gustoso e buono che ci sia e facciamo davvero un grandissimo errore