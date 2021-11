Tra i primi classificati, nelle liste dei cosmetici preferiti dalle donne europee, c’è sicuramente il rossetto. Non è solo make up, ma aiuta a vedere il Mondo meno grigio, e racconta molto di una donna e di ciò che la circonda. Non tutte sanno, però, che la tonalità del rossetto può nascondere un messaggio capace di raccontare la propria personalità. Infatti, è uno strumento di bellezza che esalta l’immagine e la femminilità, al contrario di altri prodotti di make up che si limitano a correggere o colorare.

Perché si usa il rossetto?

Una ricerca, condotta da AstraRicerche nel 2012, sostiene che la motivazione principale per cui si utilizza il rossetto non è per piacere agli altri, ma per piacere a sé stesse, per essere più allegre e forti, uniche e speciali. Mentre la donna che predilige il make up degli occhi, trascurando le labbra, preferisce guardare ed osservare, quella che si concentra maggiormente sul colore del rossetto sarebbe una persona che desidera lasciarsi guardare, comunicando silenziosamente gli aspetti più nascosti della sua personalità a chi ha davanti. Questa inclinazione incide anche sulla scelta del colore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non tutte sanno che la tonalità del rossetto può nascondere un messaggio capace di raccontare la propria personalità

Per la psicologia del rossetto, indossarne uno rosso è espressione di trasgressione, passione e sensualità. Lo scelgono le donne sicure, audaci, estroverse, che non si curano dei giudizi altrui.

Il rossetto rosa, dalle tonalità più chiare e delicate, nasconde una socievolezza spensierata, innocente e un po’ infantile. È scelto da donne ingenue e romantiche. Al contrario, il rosa shock evoca una personalità più decisa, difficilmente influenzabile, creativa e fantasiosa.

Il rossetto aranciato, caldo e brillante, è amato dalle donne dinamiche, allegre e simpatiche, ma allo stesso tempo tenaci ed equilibrate.

I rossetti nude, dalle tonalità chiare e naturali, sono amati dalle donne esigenti, decise e risolute. Hanno un’indole profonda e mai superficiale, sono oneste e generose.

Infine, una donna che si mostra con le labbra al naturale è estremamente onesta, aperta e diretta, è sempre con i piedi per terra.

L’utilizzo del make up, in generale, aggiunge sempre un tocco in più alla bellezza femminile, rappresenta un grande gesto d’amore verso sé stesse anche in tempi spenti e difficili. Per stare meglio, una donna ha bisogno di cercare la bellezza nelle piccole cose e indossare un rossetto aiuta senza dubbio a colorare la vita.

Approfondimento

Per labbra sane e carnose in poco tempo e senza trattamenti invasivi potrebbe aiutare questo metodo semplice ed efficace che tutti possono eseguire