Prima o poi arriva, nella vita di ogni donna, il periodo in cui si devono affrontare quei cambiamenti ormonali che definiscono il passaggio alla menopausa. Questi possono causare problemi minori o temporanei, ma anche significativi e di lunga durata. La donna si ritrova a gestire durante questo passaggio sia sintomi fisici sia sbalzi emotivi. Ci sono moltissime strategie che possono aiutare ad affrontare il momento, molte delle quali contribuiscono a migliorare il benessere mentale, fisico ed emotivo in generale. Una di queste è sicuramente la dieta e la scelta di determinati alimenti. Non tutte le donne sanno che mangiando questo comune alimento è possibile ritardare i sintomi della menopausa e sentirsi meglio.

L’importanza dell’alimentazione durante la menopausa

Alcuni sintomi legati alla menopausa non possono essere modificati, ma una buona alimentazione può aiutare a prevenire o alleviare alcune condizioni. Sicuramente, durante la menopausa la massa muscolare si riduce, il che significa che il corpo potrebbe aver bisogno di meno calorie. Trascurare di avere una buona alimentazione potrebbe portare nel tempo a un aumento di peso. Alcuni studi, inoltre, hanno rilevato che una dieta ricca di carboidrati, per esempio, potrebbe portare a una menopausa precoce. Allo stesso tempo sì è scoperto cosa, invece, può ritardare la menopausa naturale.

I fitoestrogeni, chiamati così per la loro struttura molto simile a quella degli ormoni femminili, sembrerebbero in grado di ridurre i disturbi associati alla menopausa. Grazie alla loro azione antiossidante, i fitoestrogeni stimolano i tessuti che tendono a invecchiare per carenza di estrogeni (per esempio: ossa, cervello, pelle, vagina, sistema cardiovascolare). Dove si trovano i fitoestrogeni? I più importanti fitoestrogeni sono stati individuati nei piselli e, in generale, nei legumi. Zuppe e minestre, quindi, sono molto consigliati nelle diete per aumentare i livelli ormonali nelle donne e preservare le mestruazioni più a lungo.

Naturalmente la dieta da sola non può spiegare l’età di l’inizio della menopausa. Ci sono molti altri fattori coinvolti che andrebbero analizzati. Un’alimentazione sana resta comunque uno strumento importante per controllare i sintomi della menopausa.